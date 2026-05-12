Angola: Un ministre d'État angolais à Kampala pour l'investiture de Yoweri Museveni

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République d'Angola, Dionísio Manuel da Fonseca, représentera le Chef d'État angolais, João Lourenço, ce mardi à Kampala, à la cérémonie d'investiture du Président élu de l'Ouganda, Yoweri Museveni.

Dionísio Manuel da Fonseca est arrivé lundi dans la capitale ougandaise en tant qu'envoyé spécial du Président angolais. Il est porteur d'un message de João Lourenço adressé à son homologue ougandais, réélu lors des élections présidentielles de janvier dernier.

La cérémonie d'investiture se déroulera au Centre cérémoniel de Kololo et réunira des chefs d'État et de gouvernement de plusieurs pays.

À son arrivée à Kampala, le ministre d'État angolais a été accueilli par le représentant de la mission diplomatique angolaise au Kenya, Jorge Kassesse.