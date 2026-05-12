Afrique: Le Président angolais dépose une gerbe au Maqam Echahid à Alger

Algiers — Le président angolais João Lourenço a déposé une couronne de fleurs lundi après-midi au sanctuaire des martyrs du Maqam Echahid à Alger en hommage aux combattants de la lutte de libération algérienne contre le colonialisme français.

Ce geste marque le début de la visite de trois jours que le Chef de l'État angolais effectue en Algérie, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale.

Le Maqam Echahid est un monument emblématique en béton de 92 mètres de haut, construit en 1982 pour honorer les martyrs de la guerre pour l'indépendance de l'Algérie. En forme de trois feuilles de palmier stylisées, le monument constitue un symbole national de souveraineté et de dignité.

Situé sur les collines d'Hamma à Alger, le complexe offre une vue panoramique sur la capitale algérienne.

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Après la cérémonie de dépôt de gerbe, le Président João Lourenço s'est rendu au Musée national de Moudjahid, situé au pied du monument.

Ce site est l'un des principaux monuments historiques d'Algérie, dédié à la mémoire de la résistance au colonialisme de 1830 à 1962, notamment à travers la Résistance populaire, le Mouvement national et la Révolution nationale.

Le musée rassemble des objets historiques liés à la lutte de libération, tels que des armes, des uniformes et des documents d'archives, ainsi que des effets personnels ayant appartenu à des personnalités comme l'Émir Abdelkader et Larbi Ben M'hidi.

Aujourd'hui, João Lourenço s'entretiendra également en privé avec le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, au Palais présidentiel.

Des rencontres entre délégations ministérielles sont également prévues, qui devraient aboutir à la signature de plusieurs accords dans des domaines jugés stratégiques.

Cette visite d'État s'inscrit dans le cadre des relations diplomatiques établies entre l'Angola et l'Algérie depuis 1976, marquées par une coopération dans des secteurs tels que l'énergie, le pétrole et le gaz, les ressources minérales, l'agriculture, les transports, la défense et la formation technique et professionnelle.