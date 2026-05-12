Afrique: Arrivée du Président João Lourenço au Palais Présidentiel d'Algérie

11 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MGM, ART et LUZ

Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, est arrivé ce lundi au Palais présidentiel algérien, dit Palais d'El Mouradia, dans le cadre de sa visite d'État de trois jours en Algérie.

Accueilli par son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, le Chef de l'État angolais a été reçu avec les honneurs militaires.

L'homme d'État angolais a ensuite salué les délégations respectives, un geste également manifesté par le Président algérien à l'égard de la délégation angolaise.

Le programme prévoit une rencontre privée entre les deux Chefs d'État, suivie d'entretiens officiels entre les délégations des deux pays, dans le but de renforcer les relations bilatérales et la coopération stratégique entre l'Angola et l'Algérie.

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