Angola: La candidature de João Lourenço à sa réélection vise à préserver la cohésion du parti - João Martins

Luanda — La candidature de João Lourenço à sa propre succession à la Présidence du MPLA s'explique par la nécessité de garantir une « unité d'action stratégique » au sein du parti jusqu'aux élections de 2027, a expliqué lundi son directeur de campagne, João de Almeida Martins.

Dans des déclarations à la presse, suite à l'annonce officielle de la candidature de João Lourenço à la présidence du MPLA, João Martins a affirmé que le parti au pouvoir en Angola a besoin d'une coordination politique stable pour préparer la campagne électorale et assurer la cohérence entre la direction du parti et la gouvernance.

« Le MPLA a besoin d'un fil conducteur stratégique unique », a-t-il déclaré.

Interrogé sur la question d'une double direction, il a réfuté les interprétations erronées, précisant que les fonctions de président de la République et de président du parti correspondent à des instances distinctes aux fonctions tout aussi différentes.

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Selon l'homme politique, le terme « bicéphalie » est apparu dans le contexte politique angolais des années 1990, lors de la coexistence des fonctions de président de la République et de Premier ministre, situation qui a suscité des interrogations quant à l'exercice du pouvoir exécutif.

« La bicéphalie signifie deux têtes dans un seul corps », a-t-il déclaré, ajoutant que, de nos jours, cette réalité ne se présente pas de la manière dont le débat l'a souvent laissé entendre.

João Martins a expliqué que la limitation des mandats, introduite auparavant dans les statuts du parti, faisait peser un risque de dissociation entre la direction du parti et l'action de l'exécutif, une situation qui, selon lui, pourrait affaiblir la stratégie politique de l'organisation.

Il a soutenu que le MPLA, en tant que parti au pouvoir, utilise le pouvoir exécutif comme principal instrument pour tenir ses promesses électorales. C'est pourquoi il juge important de maintenir une cohérence stratégique entre la direction du parti et le gouvernement jusqu'aux prochaines élections.

Le représentant a précisé que le choix du futur candidat du MPLA à la présidence de la République relève de la compétence exclusive des instances du parti, à savoir le Bureau politique et le Comité central.

Il a indiqué que la désignation des candidats résulte d'une analyse stratégique de la situation politique, électorale et organisationnelle du parti.

« Le candidat du MPLA à la Présidence de la République n'est pas celui qui veut, mais c'est celui que le parti juge le plus adéquat», a-t-il déclaré.

Au cours de son discours, l'homme politique s'est dit confiant dans la cohésion interne du MPLA autour de la candidature de João Lourenço à sa réélection à la tête du parti.

Processus de réélection

Concernant le processus de réélection, il a déclaré qu'il s'était déroulé dans le strict respect des statuts du parti et du règlement électoral, et a précisé que l'initiative venait directement du militant João Lourenço.

Comme il l'a expliqué, les statuts du MPLA prévoient trois modalités de candidature : la candidature directe, à l'initiative du militant lui-même ; la candidature indirecte, proposée par un groupe de militants; et la candidature organique, présentée par les instances du parti.

« Il s'agissait d'une candidature directe, puisque c'est le militant lui-même qui a pris l'initiative de la présenter », a-t-il souligné.

Le représentant a indiqué que le processus respectait tous les critères requis, notamment la preuve de plus de 15 ans d'adhésion active, l'affiliation régulière au parti, un extrait de casier judiciaire, une copie de la carte d'identité, la carte de membre, la biographie et une motion stratégique.

João Martins a également mentionné que la candidature avait recueilli 11 118 signatures, un nombre supérieur au minimum légal de cinq mille, réparties dans les 21 provinces du pays.

Selon lui, l'objectif était de faciliter la vérification des documents par la sous-commission des candidatures.

« L'important était de respecter les exigences légales et statutaires », a-t-il déclaré, ajoutant que la légitimité du futur président du MPLA serait déterminée par les trois mille délégués au congrès.

Le responsable a également précisé que la campagne pour l'élection interne devait se dérouler dans les 30 jours précédant le congrès, prévu les 9 et 10 décembre prochains.

Concernant la proposition stratégique présentée, le directeur de campagne a indiqué qu'il s'agissait d'un document politique qui serait rendu public par le candidat en temps voulu.

Lors de son intervention, il a réfuté toute incompatibilité entre les fonctions de président du MPLA et de coordinateur du congrès, expliquant que le comité préparatoire n'était pas compétent pour statuer sur les candidatures.

Il a également précisé que les statuts interdisent uniquement au président sortant de diriger le vote pour l'élection des instances du parti.