Tunisie: Tataouine - Décès du fils après ceux de sa mère et de sa soeur, l'enquête se poursuit

Un jeune homme originaire du gouvernorat de Tataouine est décédé ce lundi à l'hôpital universitaire de Médenine, des suites de blessures graves subies lors d'un accident de la route survenu à Enfidha. Son décès intervient dans un contexte particulièrement complexe, marqué par la mort récente de sa soeur et de sa mère, dans une affaire toujours non élucidée.

Selon le porte-parole du tribunal de première instance de Tataouine et substitut du procureur de la République, Nidhal Labyadh, la mère de famille avait été admise à l'hôpital régional de Tataouine après avoir subi des blessures, avant d'y décéder. L'affaire avait été déclenchée par un signalement effectué par un membre de la famille auprès des unités sécuritaires, faisant état de la présence d'un corps sans vie au domicile familial. Les premières constatations ont ensuite révélé que la mère avait été blessée, tandis que le fils avait quitté les lieux avant la découverte des faits.

Ce dernier avait par la suite été victime d'un accident de la circulation, nécessitant son transfert vers un hôpital à Sousse, puis son admission à l'hôpital universitaire de Médenine, où il a succombé à ses blessures.

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Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire, qui a conduit à la disparition successive de trois membres d'une même famille (la fille, la mère et le fils) sans qu'aucune conclusion officielle n'ait encore été établie, notamment sur le rôle éventuel du jeune homme décédé dans les faits initialement signalés. À ce stade, les autorités judiciaires maintiennent l'enquête ouverte afin de lever les nombreuses zones d'ombre entourant ce dossier.