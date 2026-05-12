Egypte: Décès de l'acteur égyptien Abdel Rahman Abou Zahra

L'acteur égyptien Abdel Rahman Abou Zahra est décédé lundi soir à l'âge de 92 ans, des suites d'une dégradation de son état de santé survenue ces derniers jours, ont rapporté des sources proches de la famille.

Figure majeure de la scène artistique égyptienne et arabe, le défunt a marqué plusieurs générations de spectateurs par une carrière riche et diversifiée, notamment au théâtre, au cinéma et à la télévision, où il s'est imposé comme l'une des grandes personnalités du paysage culturel.

La disparition de l'acteur a été annoncée par son fils, Ahmed Abou Zahra, via un message publié sur Facebook, dans lequel il a écrit : « Nous appartenons à Dieu et à Lui nous retournons... son âme pure s'est élevée au ciel », rendant hommage au parcours humain et artistique de son père. Abdel Rahman Abou Zahra avait été récemment hospitalisé en raison d'une grave crise de santé, nécessitant son admission en soins intensifs. Son état avait suscité une vive inquiétude au sein du milieu artistique ainsi qu'auprès du public égyptien et arabe.