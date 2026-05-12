Egypte: Décès de l'acteur égyptien Abdel Rahman Abou Zahra

11 Mai 2026
La Presse (Tunis)

L'acteur égyptien Abdel Rahman Abou Zahra est décédé lundi soir à l'âge de 92 ans, des suites d'une dégradation de son état de santé survenue ces derniers jours, ont rapporté des sources proches de la famille.

Figure majeure de la scène artistique égyptienne et arabe, le défunt a marqué plusieurs générations de spectateurs par une carrière riche et diversifiée, notamment au théâtre, au cinéma et à la télévision, où il s'est imposé comme l'une des grandes personnalités du paysage culturel.

La disparition de l'acteur a été annoncée par son fils, Ahmed Abou Zahra, via un message publié sur Facebook, dans lequel il a écrit : « Nous appartenons à Dieu et à Lui nous retournons... son âme pure s'est élevée au ciel », rendant hommage au parcours humain et artistique de son père. Abdel Rahman Abou Zahra avait été récemment hospitalisé en raison d'une grave crise de santé, nécessitant son admission en soins intensifs. Son état avait suscité une vive inquiétude au sein du milieu artistique ainsi qu'auprès du public égyptien et arabe.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.