Tunisie: Interdiction des visites et du camping au parc national du Djebel Zaghouan

La délégation régionale du développement agricole de Zaghouan a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi 11 mai, l'interdiction des visites et du camping au parc national du Djebel Zaghouan, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'au 31 octobre 2026.

Selon la même source, seules les visites scientifiques dûment autorisées par la direction générale des forêts et le musée écologique seront permises durant cette période. Cette décision vise à préserver l'équilibre écologique et à protéger les écosystèmes fragiles de la zone.

Par ailleurs, le communiqué précise qu'il est strictement interdit de camper en milieu forestier ou d'y allumer des feux, quelle qu'en soit la raison. Cette interdiction s'étend également à une zone de 500 mètres autour des forêts et des terres agricoles. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre des actions de prévention des incendies de forêts, particulièrement durant la période allant du 1er mai au 31 octobre 2026, marquée par un risque élevé de feux de végétation.