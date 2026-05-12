Tunisie: Interdiction des visites et du camping au parc national du Djebel Zaghouan

11 Mai 2026
La Presse (Tunis)

La délégation régionale du développement agricole de Zaghouan a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi 11 mai, l'interdiction des visites et du camping au parc national du Djebel Zaghouan, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'au 31 octobre 2026.

Selon la même source, seules les visites scientifiques dûment autorisées par la direction générale des forêts et le musée écologique seront permises durant cette période. Cette décision vise à préserver l'équilibre écologique et à protéger les écosystèmes fragiles de la zone.

Par ailleurs, le communiqué précise qu'il est strictement interdit de camper en milieu forestier ou d'y allumer des feux, quelle qu'en soit la raison. Cette interdiction s'étend également à une zone de 500 mètres autour des forêts et des terres agricoles. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre des actions de prévention des incendies de forêts, particulièrement durant la période allant du 1er mai au 31 octobre 2026, marquée par un risque élevé de feux de végétation.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.