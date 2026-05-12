Tunisie: Nabeul - Fermeture d'un restaurant connu après plusieurs cas d'intoxication alimentaire

La ville de Nabeul a enregistré plusieurs cas d'intoxication alimentaire parmi des clients d'un restaurant connu de la région. Les personnes concernées ont été prises en charge dans les services d'urgence de plusieurs hôpitaux publics et cliniques privées.

Le directeur régional de la santé à Nabeul, Sami Boudouara, a indiqué à Diwan FM que les services de la direction régionale ont été alertés dès vendredi dernier concernant des cas présentant des symptômes de diarrhée, de vomissements et de fièvre. Il a précisé que l'instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires à Nabeul a été immédiatement saisie. Celle-ci a procédé aux mesures légales nécessaires, notamment la fermeture immédiate du restaurant, dans l'attente des résultats des analyses.

Selon la même source, cinq personnes ont été admises dans des cliniques privées et font l'objet d'un suivi médical, leur état étant jugé stable. D'autres patients ont pu quitter l'hôpital après avoir reçu les soins nécessaires. La direction régionale de la santé a mobilisé l'ensemble des structures sanitaires publiques et privées afin de prendre en charge les personnes ayant présenté des symptômes d'intoxication alimentaire.