Tunisie: Surprise dans le rapport officiel du derby Espérance-Club Africain

11 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le rapport du premier délégué du derby entre l'Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain, Chokri Kandoula, aurait fait état d'un incident survenu en marge de la rencontre, selon des informations obtenues ce lundi 11 mai 2026 par Diwan FM auprès de sources proches du dossier.

D'après ce rapport, le délégué aurait été victime d'une blessure présumée au niveau de la tête, causée par un objet lancé depuis les tribunes, environ dix minutes avant la fin du match. La même source indique également que les délégués Chokri Kandoula et Adel Sghair auraient été invités à quitter la zone de bord de terrain sur instruction des responsables de la Ligue professionnelle. Ils auraient ensuite suivi la fin de la rencontre depuis la tribune de presse.

À ce stade, aucune communication officielle n'a été publiée par les instances concernées concernant ces éléments. Une vérification des faits pourrait être engagée dans le cadre des procédures réglementaires en vigueur.

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