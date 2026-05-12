Tunisie: Eau potable - Des perturbations quotidiennes et un déficit structurel à Siliana

La ville de Siliana connaît, ces dernières semaines, des perturbations répétées dans l'approvisionnement en eau potable, avec des coupures survenant à différents moments de la journée. Une situation qui suscite une forte inquiétude parmi les habitants, appelant à des solutions urgentes avant l'arrivée de la saison estivale.

Selon Falah Mansouri, membre du conseil local de développement de Siliana Nord, interrogé par l'Agence TAP, ces interruptions récurrentes ont provoqué un profond mécontentement au sein de la population. Il a indiqué que les coupures, devenues quasi quotidiennes et imprévisibles, perturbent fortement la vie des citoyens, avertissant d'un risque de tensions sociales si aucune intervention rapide n'est engagée avant l'été.

L'élu local a également pointé du doigt la dégradation des infrastructures hydrauliques et le tarissement progressif des puits alimentant la ville, appelant les autorités compétentes à mobiliser des financements conséquents pour renforcer les réseaux et accélérer les travaux de raccordement.

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Sur le terrain, les habitants confirment une aggravation de la situation. Monia Hammami, résidente du quartier El Yasmin, a indiqué que les coupures touchent la majorité des quartiers depuis près d'un an, passant d'interruptions ponctuelles à des pénuries quotidiennes, particulièrement en journée. Elle précise que l'eau n'est rétablie que tard dans la nuit, obligeant les familles à constituer des réserves pour couvrir leurs besoins essentiels.

De son côté, le directeur régional de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) à Siliana, Bahaeddine Mohamedi, a expliqué que les perturbations récentes sont liées à des pannes sur deux puits profonds. La pompe du puits SI19 a été réparée, tandis qu'une autre défaillance survenue au niveau du puits Soudal 2 a entraîné des coupures dans plusieurs quartiers de la ville, notamment Ennour, Hached, Merabet, le centre-ville et Cité Ennajah.

Il a précisé que la région fait face à un déséquilibre structurel entre l'offre et la demande en eau, avec un déficit estimé entre 25 et 30 litres par seconde. Deux nouveaux forages devraient être raccordés avant juin afin de renforcer l'approvisionnement et limiter les perturbations. Par ailleurs, le responsable a souligné que les nappes phréatiques de la région connaissent un important niveau de tarissement, aggravé par les effets prolongés de la sécheresse et des changements climatiques. Même les nouveaux puits affichent des débits faibles, ne dépassant pas 8 litres par seconde, confirmant la fragilité durable de la ressource hydrique dans la région.