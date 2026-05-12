Tunisie: Notre quartier en roses' - Ennasr célèbre la jeunesse et la créativité

11 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le forum culturel annuel, placé sous le slogan « notre quartier en roses », s'est tenun, dimanche soir, à l'espace de la jardin public d'Ennasr, dans le gouvernorat de l'Ariana, à l'initiative de l'« Association Citoyenneté de Riadh Ennasr », en marge des célébrations de la trentième édition de la Fête des Roses de l'Ariana.

Le président de l'association, Abdelhamid Thabet, a indiqué à l'Agence TAP que le thème retenu constitue un message d'appartenance et d'ancrage citoyen, visant essentiellement à encadrer les enfants et les jeunes. Il a précisé que cette manifestation ambitionne de mettre en lumière les talents émergents et de valoriser les aptitudes des participants dans des disciplines variées telles que la poésie, le chant, la déclamation et le théâtre.

L'initiative s'inscrit également dans une démarche de prévention sociale destinée à prémunir les jeunes contre les dérives liées à une utilisation excessive d'Internet, en les orientant vers des activités culturelles et artistiques favorisant l'épanouissement de leur personnalité. Le forum a, par ailleurs, enregistré une large participation d'élèves issus des établissements primaires, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des clubs de jeunesse actifs dans la région, lesquels ont présenté des performances diversifiées.

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