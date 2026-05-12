Soudan: Le Premier Ministre se rend au Vatican et rencontre Sa Sainteté le pape Léon XIV

Le Premier ministre, Dr Kamel Al-Tayeb Idris, a tenu une longue réunion avec Sa Sainteté le pape Léon XIV au début de sa visite officielle au Vatican.

Le souverain pontife a écouté un exposé du Premier ministre sur l'initiative de la paix du gouvernement soudanais, affirmant son soutien à tous les efforts visant à mettre fin à la guerre et à instaurer la paix et la stabilité pour le peuple soudanais.

Dans le cadre de cette visite, le Premier ministre a rencontré le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, et lui a présenté un exposé sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire au Soudan, ainsi que sur les efforts déployés par le gouvernement pour préserver l'unité du pays et rétablir la sécurité et la stabilité.

De son côté, le cardinal Pietro Parolin a exprimé l'intérêt du Vatican pour la situation au Soudan, affirmant son soutien aux initiatives visant à mettre fin à la guerre, à la tête desquelles l'initiative de paix du gouvernement soudanais.

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La réunion a également porté sur l'importance de renforcer la coopération humanitaire avec les institutions internationales et ecclésiastiques, et d'intensifier le soutien international pour le peuple soudanais durant la période actuelle, afin de contribuer à la sécurité et à la stabilité et de pousser en avant les efforts de paix.

Les deux parties ont souligné l'importance de poursuivre la consultation et la coordination sur les questions d'intérêt commun pour soutenir les démarches de paix au Soudan.