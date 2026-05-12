Soudan: Une délégation ministérielle de haut niveau participe aux entretiens du Premier ministre avec le Pape à Rome

Une délégation ministérielle, diplomatique et de sécurité de haut niveau a participé aujourd'hui aux entretiens entre le Premier ministre soudanais, le Dr Kamil Al-Tayeb Idris, et Sa Sainteté le Pape Léon XIV au Vatican.

Les discussions ont porté sur le plan de paix du gouvernement soudanais, ainsi que sur les questions de sécurité, de stabilité et de coopération bilatérale.

La délégation comprenait le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, M. Khalid Al-Aysir ; le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Muawiya Osman Khalid ; et le directeur général adjoint du Service général de renseignement, le lieutenant-général Abbas Mohamed Bakheet.

L'ambassadeur du Soudan à Rome, l'ambassadeur Imad Al-Din Mirghani, et l'ambassadeur du Soudan à Genève, l'ambassadeur Hassan Hamid, ont également participé à la réunion.

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Le conseiller Salah Mohamed Ishaq, chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan à Paris ; le représentant spécial du Premier ministre, le Dr Al-Hussein Al-Khalifa Al-Siddiq Al-Hafyan ; et le conseiller du Premier ministre, Nizar Abdullah Mohamed ont également participé á la réunion.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun.

Le Premier ministre a passé en revue les efforts déployés par le gouvernement soudanais pour promouvoir la paix et la stabilité et soutenir le dialogue national, soulignant la volonté du gouvernement de renforcer sa coopération avec le Vatican afin de servir les questions humanitaires et la paix dans le monde.