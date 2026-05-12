Soudan: Le Premier ministre rencontre le pape Léon XIV

Au début de sa visite officielle au Vatican, le Premier ministre, le Dr Kamil Al-Tayeb Idris, s'est entretenu longuement avec Sa Sainteté le pape Léon XIV.

Le pape a écouté la présentation par le Premier ministre de l'initiative de paix du gouvernement soudanais et a réaffirmé son soutien à tous les efforts visant à mettre fin à la guerre et à instaurer la paix et la stabilité pour le peuple soudanais.

Au cours de sa visite, le Premier ministre a également rencontré le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, et l'a informé de la situation politique, sécuritaire et humanitaire au Soudan, ainsi que des efforts déployés par le gouvernement pour préserver l'unité du pays et rétablir la sécurité et la stabilité.

De son côté, le cardinal Pietro Parolin a exprimé la préoccupation du Vatican pour la situation au Soudan et a réaffirmé son soutien aux initiatives visant à mettre fin à la guerre, notamment à l'initiative de paix du gouvernement soudanais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La réunion a également porté sur l'importance de renforcer la coopération humanitaire avec les organisations internationales et ecclésiastiques, et d'intensifier le soutien international au peuple soudanais durant cette période critique, contribuant ainsi à la sécurité et à la stabilité et à la consolidation de la paix.