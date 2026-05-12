Soudan: L'ambassadeur saoudien remercie le leadership soudanais pour faciliter ses tâches au cours de son mandat

Le gouverneur de la région de la Mer Rouge, général Mustafa Mohamed Nour, a reçu aujourd'hui dans son bureau l'ambassadeur saoudien au Soudan, Ali bin Hassan Ja'far.

Dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur saoudien au Soudan a dit qu'il est honoré de rendre une visite d'adieu et de reconnaissance au gouverneur de l'État de la Mer Rouge à l'occasion de la fin de son mandat, précisant que la rencontre a porté sur les relations bilatérales et le progrès remarquable qu'elles ont connu au cours de la période passée.

Le diplomate saoudien a exprimé son appréciation pour les relations distinguées qui unissent l'Arabie saoudite et le Soudan, affirmant la profondeur et le développement des liens fraternels entre les deux peuples et leurs dirigeants.

L'ambassadeur a exprimé ses sincères remerciements et sa profonde appréciation à la direction soudanaise, au gouverneur de l'État de la Mer Rouge et à l'ensemble du peuple soudanais pour le soutien et les facilités qu'ils lui ont apportés et qui ont contribué au succès de sa mission.