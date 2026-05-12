Soudan: L'ambassadeur saoudien remercie le leadership soudanais pour faciliter ses tâches au cours de son mandat

11 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouverneur de la région de la Mer Rouge, général Mustafa Mohamed Nour, a reçu aujourd'hui dans son bureau l'ambassadeur saoudien au Soudan, Ali bin Hassan Ja'far.

Dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur saoudien au Soudan a dit qu'il est honoré de rendre une visite d'adieu et de reconnaissance au gouverneur de l'État de la Mer Rouge à l'occasion de la fin de son mandat, précisant que la rencontre a porté sur les relations bilatérales et le progrès remarquable qu'elles ont connu au cours de la période passée.

Le diplomate saoudien a exprimé son appréciation pour les relations distinguées qui unissent l'Arabie saoudite et le Soudan, affirmant la profondeur et le développement des liens fraternels entre les deux peuples et leurs dirigeants.

L'ambassadeur a exprimé ses sincères remerciements et sa profonde appréciation à la direction soudanaise, au gouverneur de l'État de la Mer Rouge et à l'ensemble du peuple soudanais pour le soutien et les facilités qu'ils lui ont apportés et qui ont contribué au succès de sa mission.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.