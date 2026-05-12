Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO a procédé au lancement officiel de l'exposition et du colloque consacrés au patrimoine cinématographique burkinabè, ce lundi 11 mai 2026 dans les locaux de l'Agence Burkinabè de la Cinématographie et de l'Audiovisuel (ABCA).

Organisées dans le cadre de la 4e édition du Mois du patrimoine burkinabè, ces activités visent à valoriser et préserver la mémoire du cinéma national, dans un contexte où le Burkina Faso demeure une référence du cinéma africain, notamment grâce au FESPACO.L'exposition retrace l'évolution des équipements utilisés dans la production, la réalisation et la projection cinématographiques, des débuts du cinéma burkinabè à l'ère du numérique. Tables de montage et de synchronisation, caméras, projecteurs, bobines de films, appareils photo et autres matériels anciens y sont présentés, illustrant la transformation progressive des outils du 7e art, aujourd'hui marqué par la miniaturisation des équipements et la transition vers le numérique.

Initié en marge de l'exposition, le colloque se veut un cadre de transmission de savoirs et d'expériences au profit de la jeune génération. Pour le Ministre, la préservation de la mémoire cinématographique nationale passe par la formation, la valorisation des archives et le partage d'expériences avec les devanciers du métier. Le Ministre Pingdwendé a également insisté sur l'importance de la formation qualifiante dans un secteur marqué par l'évolution rapide des technologies, tout en invitant les réalisateurs africains à raconter eux-mêmes l'histoire de leurs États à travers leurs propres productions.

Le Chef du département en charge de la culture a par ailleurs annoncé le projet de création d'un musée dédié au cinéma africain afin de conserver et promouvoir les équipements et oeuvres des professionnels du cinéma. Les populations sont invitées à visiter l'exposition qui se déroule dans les locaux de l'ABCA, situé au sein de l'ex. Conseil Économique et Social.

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