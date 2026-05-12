Ile Maurice: Les éco-bacs gagnent du terrain

Le partenariat entre la MauBank et l'organisation non gouvernementale (ONG) We-Recycle affiche des résultats encourageants. Au Tribeca Mall, les volumes de plastique collectés ont progressé de plus de 30 % entre janvier et mars 2026, signe d'une adoption croissante du tri au quotidien.

Ainsi, entre janvier et mars 2026, les volumes de plastique collectés dans les éco-bacs de Tribeca sont passés de 99 kg à 131 kg, soit une hausse de plus de 30 %. Une troisième collecte, effectuée le 8 avril, est venue confirmer cette dynamique et l'intérêt grandissant du public pour les pratiques de tri.

L'initiative ne repose pas uniquement sur la mise à disposition d'équipements. Elle combine accessibilité des infrastructures, campagnes de sensibilisation et mobilisation de volontaires. Des étudiants figurent également parmi les participants actifs, contribuant à relayer ces réflexes dans leurs environnements respectifs.

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Enregistrée comme ONG depuis 2016, We-Recycle intervient à l'échelle nationale dans la collecte de déchets recyclables. Elle mène aussi des actions de sensibilisation et collabore avec les autorités, les entreprises et la société civile afin de structurer les pratiques de recyclage à Maurice. Les plastiques collectés sont triés et recyclés localement avant d'être transformés en matériaux réutilisables, notamment sous forme de planches destinées à la fabrication de tables, de bancs ou de palettes. Cette approche permet de réduire la pression sur les décharges et de limiter l'impact des plastiques sur les écosystèmes, en particulier marins.

Dans cette continuité, le dispositif a récemment été étendu à l'université de Maurice, à Réduit, avec l'installation d'un nouvel éco-bac à proximité de l'auditorium Octave Wiehe. Cette extension vise à ancrer les gestes de tri dans des lieux à forte fréquentation, notamment auprès des jeunes générations.

Le partenariat s'inscrit dans les engagements de Responsabilité sociétale des entreprises de la MauBank. Elle a financé la production et l'installation de quatre paires d'éco-bacs, dont trois à Tribeca et une à l'université de Maurice, tout en soutenant les opérations logistiques. Pour Anouchka Saddul, Head of Corporate Affairs, Brand & Marketing de la MauBank, l'enjeu est de rendre ces gestes visibles et durables. «Chaque geste compte, mais c'est leur accumulation, à l'échelle d'une communauté, qui permet de créer un véritable changement», souligne-t-elle.

Stephanie Jacquin, manager chez We-Recycle, met, elle, l'accent sur la dimension collective du projet. «Le recyclage repose avant tout sur l'adoption de réflexes. Les résultats observés montrent que le public est prêt à s'engager lorsque les dispositifs sont accessibles et que les actions de sensibilisation sont continues.»