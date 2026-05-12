Congo-Kinshasa: Le groupe AFC/M23 se retire de localités du Sud-Kivu et s'éloigne d'Uvira

12 Mai 2026
Radio France Internationale

Le groupe armé AFC/M23 - soutenu par le Rwanda - s'est retiré de plusieurs localités du Sud-Kivu, dans l'est de la RDC.Un retrait qui fait suite aux pressions américaines, médiateurs dans le conflit entre la RDC et le mouvement armé. Les États-Unis avaient exigé un repli de ses combattants à environ 70 km au nord de la cité d'Uvira prise par le M23 en décembre 2025.

Selon des témoins, les combattants du M23 ont entamé leur retrait dimanche 10 mai 2026 dans la soirée. Positionnés à Sange et environ à 30 km au nord d'Uvira, depuis leur départ de la cité, mi-janvier, ils poursuivent leur retrait vers le nord, le long de l'axe routier Uvira/Bukavu.

Sange, Nyakabere, Luberizi, Bwerega... Leur retrait a été confirmé par l'armée congolaise, qui dans la foulée a annoncé leur retour dans ces localités de la plaine de la Ruzizi et des Hauts-Plateaux. Du côté du groupe armé, on ne parle pas de retrait, mais de « repositionnement ». « Il s'agit d'un acte de bonne foi, en accord avec le processus de paix », commente un haut responsable de l'AFC/M23.

Retour aux positions militaires de fin 2025

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Il faut dire qu'en décembre 2025 la prise d'Uvira par le mouvement armé avait énervé Washington, qui avait exigé un retrait unilatéral. Selon l'armée congolaise, l'AFC/M23 s'est désormais replié à Luvungi, à 65 km au nord d'Uvira. « Nous retournons à nos positions d'avant la prise d'Uvira », a confirmé une source sécuritaire au sein du groupe armé.

Vendredi 8 mai 2026, le département d'État américain a appelé les belligérants au respect du cessez-le-feu et à la désescalade.

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