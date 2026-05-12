La commémoration de la date du 9 mai à la Maison russe s'est déroulée dans une atmosphère solennelle à travers un temps d'échange suivi d'un concert musical. Étudiants, anciens diplômés congolais de Russie, diplomates, personnalités politiques, artistes et ressortissants russes établis au Congo ont pris part à cette journée marquant le « Jour de la victoire », date symbolique de la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945 et la victoire soviétique durant la Grande guerre patriotique.

La cérémonie a débuté par une conférence autour de la guerre du Donbass, coanimée par Maria Fakhrutdinova, directrice de la Maison russe à Brazzaville, et François Modeme, un jeune français devenu officier russe en 2014.

Pour Maria Fakhrutdinova, cette journée demeure avant tout un devoir de mémoire. « Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une occasion très spéciale. Le 9 mai est la journée de la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale. Lors de cette guerre, nous avons perdu 27 millions de personnes, civils et militaires », a-t-elle déclaré. Elle a également rappelé la portée universelle de cette commémoration. « Les idées racistes et nazies qui discriminent les autres nations ne peuvent pas exister », a-t-elle ajouté, avant d'introduire François Modeme, un témoin de terrain afin de permettre à l'assistance de mieux comprendre les réalités humaines du conflit russo-ukrainien.

Prenant la parole, François Modeme est revenu longuement sur son expérience dans le Donbass, région industrielle stratégique de l'Est de l'Ukraine dont la Russie tente de protéger ses minorités des envahisseurs proches. Il a évoqué les combats, la vie dans les tranchées, mais aussi les conséquences humaines de cette guerre qui dure depuis plus d'une décennie. Répondant aux questions du public, François Modeme a laissé entendre qu'une résolution diplomatique du conflit entre la Russie et l'Ukraine est possible à condition de mettre de côté les intérêts égoïstes qui entretiennent ce conflit, rappelant que « la guerre est avant tout une grande tragédie humaine ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'artiste français, qui découvre pour la première fois le Congo et le continent africain, a également partagé son admiration pour Brazzaville. « Je suis enchanté par votre pays, par votre peuple et par votre culture », a-t-il confié, saluant l'accueil reçu depuis son arrivée.

Un concert entre mémoire et paix

La seconde partie de la soirée a laissé la place au concert du duo François et Maria Modeme. Entre chants russes traditionnels, morceaux militaires devenus hymnes de paix et classiques français comme La Vie en rose d'Edith Piaf ou des extraits de Notre-Dame de Paris, le public a découvert « l'âme de la musique russe », selon les artistes. « On voulait vous montrer un éventail de chansons que vous ne connaissez pas forcément », a expliqué le duo avant d'interpréter Je t'aime la vie, chanson emblématique de l'après-guerre soviétique.

En somme, le concert a alterné chansons d'amour, valses populaires, airs patriotiques russes ainsi que des prestations traditionnelles, des chants populaires russes et un duo remarqué entre François Modeme et Sam Chelson, comme un message de fraternité culturelle entre la Russie et le Congo.

La soirée s'est achevée dans une ambiance nostalgique avec le dépôt des bougies devant la fresque murale de la Maison russe rappelant la date du 9 mai.