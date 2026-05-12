Congo-Kinshasa: Est du pays - Nouvelle attaque du groupe islamiste ADF en Ituri

12 Mai 2026
Radio France Internationale
Par Paulina Zidi

Au moins neuf personnes ont été tuées et une dizaine enlevées lors d'une nouvelle attaque du groupe djihadiste ADF dans l'est de la République démocratique du Congo, selon les chiffres de la société civile. Le groupe armé a pris pour cible la localité de Makumo dans le territoire de Mambasa, en Ituri. Un territoire déjà endeuillé un peu plus tôt la semaine dernière par une attaque similaire, encore une fois attribuée aux ADF.

C'est encore l'inquiétude qui régnait ce lundi à Makumo, au lendemain de cette nouvelle attaque du groupe ADF. Les activités sont restées timides et les habitants ont hésité à regagner leurs champs.

Dimanche, les jihadistes sont arrivés en début de soirée pour un raid durant lequel ils ont égorgé des civils et incendié maisons et véhicules. John Muleveryo, responsable de la société civile de Mombasa, dénonce l'absence de réaction des forces de sécurité. « Nous lançons un cri de détresse aux autorités du pays, aux forces armées de la république et à toute la communauté nationale. La population de Mambasa a besoin d'une protection urgente. Trop de sang à couler à Makumo, à Biakato et d'autres villages environnants. Nous voulons la paix. Nous voulons la sécurité. Nous voulons que l'État puisse prendre enfin ses responsabilités et enfin sauver les vies humaines. »

Les hommes armés ont quitté la localité dans la soirée avec une dizaine d'otages, selon la société civile. Après une accalmie en 2025, le territoire de Mambasa est particulièrement visé par les attaques des ADF depuis le début de cette année 2026.

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