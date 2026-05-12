Togo: Coopération - Le président du Conseil du Togo chez Denis Sassou N'Guesso

Le président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé, a effectué une visite de travail de quelques heures, le 11 mai à Oyo, dans le département de la Cuvette. Il a échangé en tête-à-tête avec son homologue, Denis Sassou N'Guesso, sur des questions d'intérêt commun entre le Togo et le Congo.

Les deux chefs d'État ont notamment souligné la nécessité de mettre en oeuvre les accords économiques signés en août 2020, en l'occurrence celui concernant le partenariat entre les ports autonomes de Pointe-Noire et de Lomé.

Les questions de politique et de sécurité en Afrique ainsi que dans le monde ont meublé, par ailleurs, l'entrevue entre Faure Gnassingbé et Denis Sassou N'Guesso. Le président du Conseil du Togo, rappelons-le, est le médiateur de l'Union africaine pour la situation qui prévaut à l'Est de la République démocratique du Congo.