Madagascar: Andoharanofotsy - Les gendarmes arrêtent un dealer à l'hôpital

12 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Insolite. Inconscient sur son lit d'hôpital, un jeune dealer de cannabis a été arrêté samedi 9 mai à Andoharanofotsy dès qu'il s'est réveillé.

Transporté d'urgence au Centre de santé de base niveau II après avoir perdu connaissance dans un véhicule de transport en commun, il a attiré l'attention des gendarmes dépêchés sur place. L'homme, âgé de 23 ans, habitant à Tanjombato, a reconnu avoir acheté du cannabis le matin même au marché de Namontana, avec l'intention de le revendre dans la commune d'Andoharanofotsy.

Lors de la fouille, les Forces de l'ordre ont découvert un sac noir contenant cent quarante-deux petits paquets de cannabis soigneusement emballés, pour un poids total de 750 g. Le chanvre indien a été saisi et placé sous scellés. Le suspect, identifié comme R. M. N., a été retenu en garde à vue. L'intervention, menée par quatre gendarmes à seulement 300 mètres de la brigade, n'a duré que cinq minutes. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine des stupéfiants.

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