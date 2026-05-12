Cameroun: Enseignement supérieur - Des thèses de doctorat sur les PME congolaises

L'Ecole supérieure de gestion et d'administration des entreprises (ESGAE) a organisé récemment, en partenariat avec l'Université de Douala, au Cameroun, quatre premières soutenances de thèses de doctorat en sciences de gestion au Congo dont deux portant sur les Petites et moyennes entreprises (PME) congolaises.

Diplômés de master de l'ESGAE, quatre lauréats viennent, en effet, de soutenir leurs thèses de doctorat en sciences de gestion après quatre années de recherche scientifique sur des thèmes jugés pertinents devant des jurys internationaux. Il s'agit, entre autres, de Gabriel Oniangué sur le thème « Formulation d'un accord de coopération internationale et performance des PME congolaises : une étude de cas sur six PME » ; « MPE et inclusion financière en contexte congolais : un examen à partir du rôle du profil de leurs propriétaires-dirigeants », par Dianhy Dianzonzama. Les autres thèmes étant « Financement des infrastructures en Afrique centrale et développement durable » soutenue par Floribert Bakebana et « Adoption des outils de contrôle de gestion dans les organisations publiques : déterminants et conséquences dans le contexte hospitalier congolais », par Gustember Ngamokouba.

Pour parvenir à cet exploit, l'ESGAE a signé un accord-cadre avec l'Université de Douala, un établissement public, d'une part, et une convention de soutien avec l'Agence universitaire de la francophonie (AUF), d'autre part. Elle a également fait accréditer ses diplômes par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames).

Institution d'enseignement supérieur et de recherche, l'ESGAE est membre du Cames et membre titulaire de l'AUF détenant trois palmes d'excellence dans le classement international d'Eduniversal. En produisant quatre docteurs en sciences de gestion pour la première fois en République du Congo depuis 1960, cet établissement s'inscrit parfaitement dans l'accélération de la marche vers le développement dans l'enseignement supérieur.

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En effet, après l'investiture du 16 avril du président de la République, cet établissement, reconnu d'utilité publique par décret présidentiel n°2025-218 du 05 juin 2025, ne veut pas rester en marge de la mise en oeuvre de son projet de société « L'accélération de la marche vers le développement ».

« En prêchant ainsi par les actes, l'ESGAE montre que l'accélération est possible quand on veut ! Cependant, il n'y aura qu'un seul obstacle à l'accélération, c'est la résistance au changement de la part d'acteurs longtemps habitués à davantage parler qu'à agir, à être dans la communication plutôt que dans la volonté de réussir, à freiner les initiatives et se complaire dans la routine, à chercher à se comparer au dernier et non au premier de la classe. En d'autres termes, manquer d'ambitions ou en renvoyant des dossiers à des commissions après commissions sans jamais décider », estiment les responsables de l'ESGAE.