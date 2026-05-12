Madagascar: Réorganisation des affectations des pasteurs

Le mandat du bureau du synode provincial de la FJKM (Synodamparitany) SP n°17 Boina Vaovao Mahajanga, dirigé par le président, pasteur Josoa Gabriel Randriamampianina, a été marqué par la première assemblée générale, durant une semaine à la FJKM Ziona Vaovao Mangarivotra.

Cinq nouveaux pasteurs, dont deux femmes, viennent d'être affectés à Bevilany, sur la RN4, à Besakoa, à Bekobay, ainsi qu'à Tsaramandroso, également sur la RN4, et à Adabokely. Trois pasteurs ont été mutés respectivement : Hajamanana Andrianatenaina à la FJKM Oméga Fitiavana Antanimalandy, Antra Rasolomanana à la FJKM Vavahadin'ny Lanitra Mangarivotra, et Zolalaina Rakotoarinina à la FJKM Jerosalema Vaovao Marovato Abattoir.

Cette première réunion du SP 17 a été marquée par le passage du président de la FJKM, le révérend Zaka Harimasy Andriamampianina, mercredi et jeudi derniers à Mahajanga. Le président a exposé sa vision pour les quatre prochaines années. Il a également animé une conférence sur le projet « Fonosy filazantsara ny mofo omena ny mahantra », (traduction libre : « associer l'aide destinée aux plus démunis au message de l'Évangile ».

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« Le synode provincial SP 17 BV Mahajanga mènera ainsi cette action sociale et d'évangélisation, qui consistera à distribuer de la nourriture aux nécessiteux et aux personnes vulnérables au mois de novembre prochain. Un projet de développement sera également mis en place, avec l'élevage caprin et ovin à Besely, ainsi que la plantation d'arbres fruitiers, notamment des anacardiers, des manguiers et des orangers, à Andranovelona.

Un technicien en élevage et en agriculture sera recruté pour assurer le suivi de ce projet. Un soutien sera aussi apporté à l'évangéliste urbain, le pasteur Bruno Zafy , qui sera chargé des petites paroisses disposant ou non d'un catéchiste délégué », a déclaré le président synodal. La sortie de la promotion des 46 nouveaux enseignants de l'école du dimanche (Sekoly Alahady manomana mpampianatra ou SAMM) a été dirigée par le président de la branche nationale, Sampana Sekoly Alahady (SSA) Foibe FJKM, pasteur Heritiana Kaleba Rakotoarisoa ainsi que le directeur exécutif (TONIA) de la SSA FJKM, pasteur Patricien Charlot Razakarivony.