Madagascar: Mahanjanga - Le chef de région fixe ses priorités

Le nouveau chef de région, Adakalo Nasolo, a dirigé pour la première fois, hier au bloc administratif d'Ampisikina, la cérémonie de levée du drapeau. À cette occasion, il a appelé à perpétuer cette tradition, considérée comme un symbole de dignité nationale, de consolidation de la souveraineté et d'affirmation de l'identité malgache.

Le chef de région a particulièrement mis l'accent sur le respect du règlement intérieur, fondé sur le respect de soi, d'autrui et de l'institution régionale.

La cérémonie de passation de service avec le secrétaire général, Faly Ravoavy Miadana Andrianimanana, s'est tenue vendredi dernier à la résidence de la région, au bord de la mer à Mahajanga-Be. Plusieurs autorités locales y ont assisté, notamment le préfet de Mahajanga, Nicolas Rabenandrasana, le ministre de la Communication et de la Culture, O'Gascar Fenosoa, ainsi que le vice-président de l'Assemblée nationale pour la province de Mahajanga, Christian Afakandro.

Amélioration

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le développement ne peut être l'œuvre d'individus isolés et la coopération ainsi que l'implication de chacun, en particulier des collègues, sont indispensables à la mise en œuvre du Plan de développement régional (PRD). Cet événement est historique car il symbolise véritablement la réconciliation nationale et la réforme des relations politiques entre les autorités locales », a déclaré le chef de région Boeny lors de la cérémonie.

Ses priorités comprennent notamment l'amélioration des infrastructures, de l'agriculture, de la pêche, la protection de l'environnement, l'offre de perspectives aux femmes et aux jeunes, ainsi que la sécurité. Le premier responsable de la région Boeny a aussi promis une administration intègre et transparente au gouvernement et à la population. « La porte est ouverte à tous et en particulier aux syndicats et aux organisations sociales des travailleurs, afin de discuter et de résoudre tout problème qui pourrait survenir », a conclu Adakalo Nasolo.