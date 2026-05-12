Tunisie: Examens nationaux - Saïed érige le savoir en pilier de la sécurité nationale

Réunis au Palais de Carthage autour du Chef de l'État, les ministres du pôle éducatif et technologique ont reçu des instructions fermes pour sécuriser les examens nationaux. Kaïs Saïed a réaffirmé que l'éducation constitue le socle de la sécurité nationale, pressant la mise en place du Conseil supérieur de l'éducation pour libérer la pensée et garantir une égalité réelle entre tous les Tunisiens.

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, lundi au Palais de Carthage, une séance de travail réunissant plusieurs membres du gouvernement pour traiter des dossiers de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation. Étaient présents à cette réunion : M. Noureddine Nouri, ministre de l'Éducation, M. Mondher Belaid, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Riadh Chaoued, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Sofiene Hemissi, ministre des Technologies de la communication.

Le Chef de l'État a donné ses instructions pour assurer une organisation rigoureuse des examens nationaux à tous les niveaux. Il a réaffirmé que l'avenir du pays repose sur un système éducatif national garantissant une égalité des chances effective pour tous, soulignant que cette équité ne doit pas rester théorique mais se traduire concrètement dans la réalité.

Kaïs Saïed a rappelé que la création du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement, inscrite dans la Constitution, n'est pas fortuite. Elle reflète la conviction du peuple tunisien quant à l'importance vitale de ce secteur, considéré comme un pilier de la sécurité nationale. À cet égard, le Président a précisé sa vision de l'ignorance : «L'ignorance ne se limite pas à l'analphabétisme au sens conventionnel du terme, mais réside également dans l'absence de pensée libre et dans l'aliénation intellectuelle».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Président a conclu en affirmant que la Tunisie, historiquement foyer de rayonnement intellectuel, est appelée à renforcer cette influence dans tous les domaines. Il a assuré que les efforts se poursuivent sans relâche pour que le Conseil supérieur de l'éducation entame ses travaux dans les plus brefs délais, afin d'amorcer une réforme globale du système éducatif, conformément aux aspirations du peuple tunisien.