Congo-Brazzaville: Oeuvre humaniste - La Fondation Burotop-Iris offre un don de matériel à l'orphelinat Foyer Notre Dame du Bon Coeur

L'Organisation humanitaire, sur instruction de sa présidente Diana Attye, a offert, le 8 mai à Brazzaville, un don de non-vivres à l'orphelinat Foyer Notre Dame du Bon Cœur, dans le cadre de ses actions engagées auprès des personnes vulnérables.

Le don était composé essentiellement de matelas, chaises en plastique, marmites en aluminium, fer à repasser, filtre d'eau, télévision écran plasma, mortier, bidons, congélateur, machine à laver et d'un lot emballé comprenant draps, rideaux, serviettes et nappes de table.

Le geste humaniste de la Fondation a répondu à des besoins essentiels au-delà de la nourriture, améliorant les conditions de vie, luttant contre la pauvreté et renforçant la solidarité.

« Nous sommes heureux de vous accompagner. Car très récemment, l'organisation dont je suis membre avait fait un don de matériel à l'association Maison du Cœur-Amis du Congo, basée à Kingoué, dans le département de la Bouenza. Ces dons humanitaires sont essentiels. Ils contribuent à assurer la protection des personnes vulnérables, et à aider votre organisation à agir plus librement pour répondre au mieux aux besoins fondamentaux éprouvés par la population affectée », a fait savoir Romaine Gangoyi, responsable des opérations à Burotop Iris.

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Les non-vivres sont durables et s'inscrivent dans une aide à long terme. Ils permettent aux bénéficiaires de vivre dans des conditions plus décentes.

Cette aide renforce la solidarité et la fraternité, témoignant aussi l'amour fraternel. Ces non-vivres apportent aussi l'espoir et le sourire aux plus démunis, leur montrant qu'ils ne sont pas seuls.

Les élèves Samarrange Nick Louyoko et Grâce Fortunée Mounkadi Nsouela, prises en charge par l'orphelinat Foyer Notre Dame du Bon Cœur, ont conjointement loué l'action de la Fondation Burotop-Iris en ces termes : « Nous vous remercions pour votre geste inestimable de nous avoir donné ces dons qui nous ont donné une joie grandiose. Que le Seigneur Dieu bénisse chacun et chacune de vous, qu'il accompagne tous les projets de la Fondation Burotop-Iris ».

Outre ce don, l'Association des ambassadrices en sciences, technologie, ingénierie, informatique de programmation et mathématiques que préside Rick Honorina Mouzimou a promis d'organiser des formations en anglais, en informatique et en art oratoire au profit des jeunes internés à l'orphelinat Foyer Notre Dame du Bon Cœur.