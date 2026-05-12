Afrique: Les entretiens entre le président de la République et son homologue angolais élargis aux délégations des deux pays

ALGER — Les entretiens entre le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son homologue angolais, M. Joao Lourenço, qui ont eu lieu, lundi après-midi au siège de la Présidence de la République, ont été élargis aux membres des délégations des deux pays.

Auparavant, le président de la République s'était entretenu en tête-à-tête avec le président de la République d'Angola.

Le président de la République a réservé un accueil officiel au président Joao Lourenço, au siège de la Présidence de la République, entamé par le salut du drapeau national avant de passer en revue des détachements de la

Garde républicaine qui ont rendu les honneurs au président angolais, hôte de l'Algérie.

Les deux Présidents ont, par la suite, pris une photo-souvenir devant les représentants de la presse nationale et internationale.

Le président angolais avait entamé une visite d'État en Algérie. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international d'Alger, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.