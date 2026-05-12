Congo-Kinshasa: Eliminatoires du Mondial 2027 Basketball - Les Léopards attendent toujours leurs primes depuis deux mois

Les Léopards basketball de la République démocratique du Congo se préparent à disputer la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2027. Une échéance importante pour une sélection nationale qui nourrit de grandes ambitions. Pourtant, à quelques semaines de cette étape cruciale, la situation reste préoccupante, notamment en ce qui concerne les conditions de préparation des joueurs.

Contrairement à leurs homologues du football, qui bénéficient généralement d'un encadrement et de moyens conséquents, les basketteurs congolais évoluent dans un contexte beaucoup plus difficile. Le manque de ressources et de soutien financier se fait ressentir, affectant directement la préparation de l'équipe.

Non-paiement des primes

Invité du magazine Okapi Sport, le président de la Fédération congolaise de basketball, Paulin Kabongo, a tiré la sonnette d'alarme. Selon lui, les joueurs n'ont toujours pas reçu leurs primes liées à la précédente fenêtre des éliminatoires, disputée à Dakar.

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« Jusqu'à ce jour, quand bien même, il s'agit des éliminateurs de la Coupe du monde de basketball Qatar 2027, nous n'avons même pas encore reçu un rond de cette compétition-là. Alors que monsieur le ministre des Sports était sur place à Dakar ».

Cette situation suscite des inquiétudes, tant sur le plan organisationnel que psychologique et qui joue sur la performance et la condition physique, souligne Paulin Kabongo.

« Tout dépend de l'état physique, de l'état d'esprit du joueur, mais surtout de la préparation. Et une bonne préparation suppose avoir les moyens », a-t-il précisé.

L'optimisme demeure toutefois

Le président de la fédération pointe également une disparité de traitement entre les différentes disciplines sportives en RDC. Selon lui, le basketball ne bénéficie pas du même niveau d'attention que le football :

« Et ceci se fait avec une discrimination, parce que vous savez, le traitement qu'on a réservé au football n'est pas celui qu'on nous réserve ».

Cependant, ces difficultés n'ont pas ébranlé l'optimisme des athlètes. Paulin Kabongo reste convaincu du potentiel de son équipe et de sa capacité à décrocher une qualification historique. « Si on nous donne un peu de moyens, nous avons des joueurs capables d'arracher la qualification pour la Coupe du monde », a-t-il estimé.

La troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde basketball est prévu au mois de juillet 2026.