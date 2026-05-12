Mali: Les jihadistes attaquent des cars et des infrastructures électriques, l'armée poursuit ses opérations

Au Mali, les jihadistes du Jnim - liés à al-Qaïda - maintiennent leur blocus sur Bamako. Au moins une dizaine d'autocars ont été incendiés entre Ségou et la capitale malienne, pendant le week-end. Des infrastructures électriques, liées à l'important barrage de Manantali, dans la région de Kayes, ont été détruites. L'armée malienne poursuit, quant à elle, ses opérations. Des centaines de camions-citernes ont pu entrer à Bamako. Dans la région de Kidal, c'est le statu quo, alors que de nouveaux combats semblent inévitables.

Une dizaine d'autocars circulant entre Ségou et Bamako ont été incendiés samedi et dimanche 10 mai par les jihadistes du Jnim, autour de la localité de Zambougou notamment, mais pas seulement.

Outre ces autocars, des voitures ont également été brûlées. À chaque fois, les jihadistes font descendre les passagers avant d'incendier les véhicules. Un témoin affirme ne pas avoir pu compter le nombre d'épaves rencontrées sur la route.

Manantali

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À Bamako, de nombreux habitants font état de coupures d'électricité très longues, pouvant atteindre 48 voire 72 heures d'affilée dans certains quartiers. Faut-il y voir un lien ? Plusieurs sources locales et sécuritaires maliennes confirment que des infrastructures électriques reliées au barrage de Manantali, dans la région de Kayes, ont été détruites par les jihadistes. La date exacte et l'ampleur des dégâts n'ont pas pu être précisément recoupées à ce stade. Plusieurs sources assurent que le sabotage remonterait à vendredi dernier.

Samedi, un communiqué de l'entreprise publique Énergie du Mali (EDM) déplorait « un incident survenu sur le réseau de transport d'énergie », perturbant la distribution « dans plusieurs localités ». Le barrage hydroélectrique de Manantali, infrastructure de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) est essentiel pour l'approvisionnement du Mali. Il fournit également, dans une moindre mesure, le Sénégal et la Mauritanie.

L'armée malienne n'a communiqué sur aucun de ces incidents mais indique avoir mené samedi des frappes aériennes dans la région de Gao « contre des groupes armés terroristes ».

Camions-citernes à Bamako

Samedi, un millier de personnes, environ, se sont rassemblées dans un stade de Bamako pour afficher leur soutien aux autorités de transition. Dimanche, selon un communiqué du gouvernement de transition, un convoi de plus de 700 camions-citernes, sous escorte militaire, a pu être réceptionné dans la capitale. L'Africa Corps russe a indiqué, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, avoir participé à cette escorte, notamment pour les moyens aériens, ainsi qu'à une « patrouille conjointe » la veille, samedi, entre Kati et Kita.

Enfin dans la région de Kidal, c'est le statu quo. Les indépendantistes du FLA et les jihadistes du Jnim contrôlent la ville de Kidal et celle de Tessalit. L'armée malienne et ses partenaires russes de l'Africa Corps sont toujours présents à Aguelhoc et Anefis, chaque camp guettant les mouvements de l'autre et se préparant à de vraisemblables nouveaux combats.