Ile Maurice: PNQ - La situation des maladies transmissibles sous le microscope

12 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Face à la récente recrudescence de maladies transmissibles, le leader de l'opposition demandera au ministre de la Santé de dresser un état des lieux précis de la situation sanitaire dans le pays. Il souhaite notamment obtenir des informations sur le nombre de cas confirmés recensés à ce jour pour chaque maladie concernée, l'état de santé des patients ainsi que le nombre de décès enregistrés. Tel est le sujet de la Private Notice Question (PNQ) inscrite à l'ordre du jour de la séance de ce mardi 12 mai.

Joe Lesjongard veut aussi des précisions sur les mesures de prévention et de confinement déjà mises en place, ou actuellement à l'étude, pour limiter la propagation de ces maladies. Le leader de l'opposition s'intéresse aussi à la capacité de réaction du système de santé public. Il demandera au ministre de la Santé de détailler les ressources disponibles dans les hôpitaux, notamment le nombre de professionnels de santé -- médecins et personnel paramédical -- ayant reçu une formation spécifique pour la prise en charge de ces cas.

Enfin, le leader de l'opposition souhaite des éclaircissements sur les stocks de médicaments, les kits de dépistage et d'équipements de protection individuelle actuellement disponibles pour assurer la gestion et le contrôle de ces maladies.

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