Afrique: Le président de la République réaffirme l'attachement de l'Algérie et de l'Angola au renforcement de la paix et de la stabilité dans le continent

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé, lundi soir, l'attachement de l'Algérie et de l'Angola au renforcement de la paix et de la stabilité en Afrique et à l'intensification de la coordination face aux menaces communes, dans le cadre d'une approche africaine fondée sur les solutions pacifiques et la non-ingérence dans les affaires intérieures des États.

Dans une déclaration conjointe avec son homologue angolais, M. Joao Lourenço, à l'issue des entretiens qu'ils ont eus au siège de la Présidence de la République, le président de la République a évoqué la coopération entre les deux pays à l'échelle régionale et internationale, précisant avoir souligné avec le président angolais "l'importance du renforcement de la paix et de la stabilité en Afrique et de l'intensification de la coordination pour faire face aux menaces communes, à leur tête le terrorisme et la criminalité organisée, dans le cadre d'une approche africaine fondée sur les solutions pacifiques et la non-ingérence dans les affaires intérieures des États".

"Partant de notre attachement au respect du droit international, nous avons exprimé notre soutien au droit des peuples à l'autodétermination, en l'occurrence les peuples sahraoui et palestinien, conformément aux résolutions onusiennes et à la légalité internationale qui leur garantissent ce droit", a ajouté le président de la République.

Il a en outre salué "le rôle actif de l'Angola, sous la conduite du Président Joao Lourenço, en matière de médiation et de règlement des conflits, notamment en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs", tout en louant les efforts du président angolais durant sa présidence de l'Union africaine (UA).

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Sur le plan économique, le président de la République a fait part d'une convergence de vues sur "l'importance de l'action africaine commune et le soutien au processus d'intégration économique, notamment à travers la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et les grands projets structurants favorisant l'interconnexion et l'intégration entre les pays du continent".

C'est dans ce cadre que s'inscrivent les accords signés, à l'occasion de la visite d'État qu'effectue le Président Joao Lourenço, dans les secteurs des hydrocarbures, de l'agriculture, de l'industrie pharmaceutique, des énergies renouvelables, de la santé, de la numérisation et de la formation, a expliqué le président de la République, précisant qu'il a été convenu de développer les mécanismes d'échange d'experts dans tous ces domaines, que ce soit à travers la Commission mixte ou par le biais du Conseil d'affaires conjoint.

Après avoir réitéré la disposition de l'Algérie à soutenir les efforts de développement en Angola, notamment dans le domaine de la formation des cadres, le président de la République s'est félicité des "importants accords conclus" entre les deux pays, lesquels, a-t-il dit, "ont vocation à renforcer le cadre juridique et à ouvrir de nouvelles perspectives à la coopération bilatérale".

"La concrétisation du projet de liaison aérienne directe entre Alger et Luanda constituera l'un des principaux jalons du renforcement des échanges et du rapprochement entre les deux peuples", a-t-il assuré, précisant que l'ouverture de cette ligne interviendra "en juillet de l'année en cours".

Par la même occasion, le président de la République a tenu à saluer les sentiments d'amitié exprimés par le Président Joao Lourenço à l'égard de l'Algérie, notamment à travers l'hommage rendu à ses symboles historiques, réaffirmant l'importance du renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de la mémoire et de l'histoire, notamment dans son volet relatif aux crimes coloniaux, pour "la préservation de la mémoire et l'établissement de la justice historique".

Le président de la République a également adressé ses remerciements au président angolais pour son aimable invitation à effectuer une visite dans son pays, une invitation qu'il s'est engagé à "honorer dans les meilleurs délais".