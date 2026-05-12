Sénégal: Hantavirus - Le ministère de la sante écarte tout cas sur son territoire et appelle à la vigilance

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a assuré ce lundi qu'aucun cas de hantavirus n'a été enregistré au Sénégal ni dans aucun autre pays africain, malgré les alertes sanitaires internationales liées à cette maladie infectieuse.

Dans un communiqué officiel, les autorités sanitaires sénégalaises précisent que les cas signalés concernent exclusivement des passagers d'un navire de croisière ayant effectué un trajet entre l'Amérique du Sud et certaines îles de l'Atlantique. Les personnes concernées sont actuellement prises en charge par les services sanitaires compétents, sous la coordination de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le ministère a tenu à rassurer la population sur la capacité du pays à faire face à toute éventuelle menace épidémique. Selon le communiqué, le Sénégal dispose d'un système national de surveillance épidémiologique et d'alerte permettant la détection précoce, l'investigation rapide et la prise en charge des maladies à potentiel épidémique.

Les autorités mettent également en avant les capacités nationales en matière de diagnostic biologique ainsi que la mobilisation d'équipes techniques spécialisées prêtes à intervenir en cas de besoin.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le hantavirus est une maladie infectieuse pouvant provoquer plusieurs symptômes, notamment la fièvre, les douleurs musculaires, une grande fatigue et des difficultés respiratoires. Face à ce risque sanitaire, le ministère rappelle l'importance du respect des mesures d'hygiène de base, notamment le lavage régulier des mains, le nettoyage des espaces de vie, la bonne conservation des aliments et une gestion appropriée des déchets.

Les autorités sanitaires invitent par ailleurs les populations à consulter rapidement les structures de santé en cas de symptômes suspects et assurent suivre de près l'évolution de la situation sanitaire internationale en collaboration avec les partenaires techniques compétents.

À travers cette communication, le gouvernement sénégalais cherche avant tout à prévenir toute inquiétude excessive tout en maintenant un niveau élevé de vigilance sanitaire.