Burkina Faso: Opérationnalisation des reformes judiciaires - Me Edasso Rodrigue Bayala salue l'engagement des acteurs de la Cour d'appel de Fada

Le ministre de la Justice, Me Edasso Rodrigue Bayala, a rencontré les acteurs judiciaires du ressort de la Cour d'appel de Fada N'Gourma, le vendredi 8 mai 2026, en marge des journées portes-ouvertes de la justice, organisées du 7 au 9 mai dernier. Il les a félicités pour les résultats enregistrés dans la mise en oeuvre des réformes judiciaires, tout en les exhortant à maintenir la dynamique.

Le ministre de la Justice, Me Edasso Rodrigue Bayala veut une cadence plus soutenue dans la mise en oeuvre des reformes. Il l'a dit lors d'une rencontre avec les acteurs du ressort territorial de la Cour d'appel de Fada N'Gourma, tenue le vendredi 8 mai 2026, en marge des journées portes-ouvertes de la justice. A l'entame des échanges, le ministre Bayala a rendu un vibrant hommage à ses collaborateurs du Goulmou, de la Sirba, de la Tapoa et du Nakambé pour leur résilience et leur engagement quotidien au service de la justice. Selon lui, les performances enregistrées dans le ressort de la Cour d'appel de Fada N'Gourma traduisent la volonté réelle des acteurs de s'approprier pleinement les réformes engagées dans le secteur.

« Qu'il s'agisse de la digitalisation des actes judiciaires, de l'apurement du passif judiciaire, de l'application des mesures alternatives aux poursuites, du recouvrement des amendes ou encore du Travail d'intérêt général (TIG), le ressort de la Cour d'appel de Fada N'Gourma a engrangé des résultats forts appréciables », a-t-il reconnu. Pour ces performances « exceptionnelles » obtenues au prix d'efforts considérables malgré l'adversité, Me Edasso Rodrigue Bayala a félicité, de vives voix, les acteurs judiciaires.

Par ailleurs, l'hôte du jour a rappelé que ces réformes s'inscrivent dans la vision impulsée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en vue de bâtir une justice plus performante, efficace, efficiente, résiliente et accessible aux populations. Il a ainsi invité les acteurs à accélérer le rythme. « Il faut redoubler d'effort. Nous sommes tous appelés à consentir des sacrifices aux côtés des Forces de défense et de sécurité dans le combat pour la restauration de la souveraineté et de la sécurité », a-t-il lancé.

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Piqûre de rappel aux débiteurs de l'Etat

Me Edasso Rodrigue Bayala, entouré de ses plus proches collaborateurs, a recueilli les doléances des acteurs judiciaires, portant essentiellement sur les conditions de travail et l'insuffisance des effectifs. En réponse, le ministre de la Justice s'est voulu rassurant. « Nous sommes conscients des difficultés auxquelles les acteurs sont confrontés au quotidien. Le gouvernement fera de son mieux, dans la mesure du possible, pour améliorer les conditions de travail», a-t-il dit, tout en appelant les acteurs à demeurer unis et solidaires autour des objectifs communs. Depuis la cité de Yendabli, Me Edasso Rodrigue Bayala a lancé un appel aux débiteurs de l'Etat à régulariser leur situation. Il a indiqué que depuis le lancement de l'opération, près de 400 millions F CFA ont déjà été recouvrés.

Le ministre a toutefois dénoncé l'attitude « sournoise » des débiteurs qui ont émis des chèques sans provision. « Ce ne sont pas de simples dettes. Il s'agit de chèques impayés émis en toute connaissance de cause. C'est à la limite une mafia », a-t-il déploré, avant de prévenir que l'Etat prendra toutes ses responsabilités face aux débiteurs indélicats. Par ailleurs, le ministre Bayala a salué les performances des comités de recouvrement des amendes judiciaires.

Il a indiqué que plus de 280 millions F CFA ont été recouvrés pour le seul mois d'avril 2026. En 2025, a-t-il rappelé, près d'un milliard F CFA a été mobilisé, de juillet au 31 décembre. « Pour l'année 2026, l'objectif est fixé à un milliard F CFA, mais à fin avril. Nous sommes déjà à plus de 700 millions F CFA recouvrés », s'est-il réjoui. Ces résultats jugés « exceptionnels » ont valu au département en charge de la justice une lettre de félicitations du ministère chargé des Finances.