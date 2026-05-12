Burkina Faso: 81e anniversaire de la victoire du peuple soviétique sur l'Allemagne nazie - Russes et Burkinabè célèbrent l'évènement à Ouagadougou

La Fédération de Russie a commémoré, le 9 mai 2026, le 81e anniversaire de sa victoire sur l'Allemagne nazie, dans la Grande guerre patriotique de 1941-1945.

« Un exploit héroïque rendu possible grâce au sacrifice du peuple soviétique qui a permis de sauver l'avenir de l'humanité toute entière contre l'oppression des Nazis », a souligné l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Igor Martynov.

Cette victoire historique a été commémorée dans la soirée du 9 mai 2026 à Ouagadougou, par la représentation diplomatique de la Russie avec à ses côtés, une délégation gouvernementale composée du ministre d'Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division, Célestin Simporé, du ministre de la Santé, Jean Claude Robert Kargougou, et du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré.

Une occasion pour traduire toute la reconnaissance du peuple burkinabè à ce pays amis qui a su tendre la main à un peuple qui, à l'image du peuple soviétique en 1941, se bat pour son existence face aux forces du mal, selon madame le ministre délégué.

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Ainsi, « sous la conduite éclairée du camarade président du Faso, le Burkina Faso refuse de plier l'échine face à toutes les agressions et a choisi la voie du sursaut souverain et de la reconquête de chaque partie de son territoire», a-t-elle souligné.

Pour elle, ce soutien en cette période difficile que traverse le peuple burkinabè et sahélien tout en entier, a permis de mesurer la valeur de l'amitié russe.

« De cette rencontre des destins, est née une amitié dont nous voulons faire dans les années à venir l'un des leviers majeurs de la transformation du Burkina Faso dans les domaines ou nos intérêts convergent, à savoir la défense et la sécurité, l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, l'agriculture, les mines, entre autres », a précisé le ministre délégué madame Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré.

Selon elle, cette relation avec la Russie est la preuve que « dans le respect mutuel et sans condescendance, la coopération internationale peut être autre chose qu'un instrument d'asservissement déguisé en aide ».

Au cours de la cérémonie, l'ambassadeur Igor Martynov a particulièrement rendu hommage aux soldats chinois et aux combattants africains qui ont fortement contribué aux côtés de l'armée rouge à la victoire de l'Union soviétique en 1945.

DCRP/MAE

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