Burkina Faso: Troubles du sommeil chez les personnes de plus 60 ans - L'alimentation, une cause à ne pas sous-estimer

interview

Les personnes âgées de plus de 60 ans ont parfois des troubles du sommeil. Cette situation inconfortable n'est pas uniquement liée à l'âge. Elle est souvent due à une alimentation et à une certaine habitude de vie. La diététicienne, Coura Yasmine Sandrine Zerbo nous donne, dans cette interview, plus de précision.

Pourquoi certaines personnes ont souvent des troubles de sommeil après 60 ans ?

Après 60 ans, les troubles du sommeil sont fréquents chez certaines personnes. Contrairement aux idées reçues, ils ne sont pas uniquement liés à l'âge. En effet, un constat revient souvent à l'issue des consultations. Il ressort que l'alimentation et les habitudes de vie influencent fortement la qualité du sommeil. Ainsi, les difficultés à s'endormir, les réveils nocturnes et la fatigue au réveil sont, entre autres, signes que présentent bon nombre de sexagénaires.

Comment l'alimentation peut-elle impacter la qualité du sommeil ?

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Le rôle de l'alimentation est souvent sous-estimé, si bien que certaines personnes âgées adoptent des habitudes alimentaires qui leurs sont préjudiciables. Il arrive souvent que les repas sont pris tard le soir et en sus, des aliments lourds ou gras. Certaines personnes ont aussi l'habitude de consommer le café ou le thé en fin de journée. Ces habitudes perturbent directement le sommeil et favorisent les réveils nocturnes. A cela s'ajoute la consommation d'alcool et l'excès de sucre le soir. Les siestes trop longues, le manque d'activité physique, les stress et les angoisses peuvent également être à l'origine de troubles de sommeil.

Pourquoi est-il déconseillé de prendre le café le soir ?

Des personnes commettent l'erreur de prendre du café ou du thé après 16 heures. En effet, la caféine peut agir pendant 6 à 8 heures dans l'organisme. Cela peut entrainer des difficultés à s'endormir, des sommeils légers ou des éveils nocturnes. Il est donc conseillé d'éviter le café et le thé après 16h.

Certaines personnes ont l'habitude de consommer l'alcool les soirs. Quel impact cela peut avoir sur leur organisme ?

Il y a des personnes qui consomment de l'alcool le soir pensant qu'il favorise le sommeil. Cette conception est erronée. En réalité, l'alcool perturbe la qualité du sommeil avec des réveils nocturnes plus fréquents, une fatigue au réveil et une déshydratation. Chez les personnes âgées, l'alcool peut également augmenter le risque de chutes, les malaises nocturnes et les interactions avec certains médicaments. Il est préférable d'éviter l'alcool le soir, surtout en cas de troubles du sommeil.

Pourquoi, il est conseillé de limiter le sucre le soir ?

Les aliments et boissons très sucrés consommés le soir peuvent perturber le sommeil chez certaines personnes. Ils peuvent stimuler l'organisme, favoriser les réveils nocturnes, provoquer des variations de la glycémie pendant la nuit. Il est préférable de limiter les boissons sucrées et les desserts très sucrés.

Le tô et le riz sont très présents dans nos habitudes alimentaires le soir. Comment appréciez-vous ces repas ?

Le tô et le riz peuvent être difficiles à digérer chez certaines personnes, lorsqu'ils sont consommés en grande quantité, ou très tard le soir. Ils peuvent entrainer une digestion lente, des ballonnements, un inconfort digestif et perturber le sommeil. Il est recommandé de réduire les portions le soir et privilégier des repas plus légers.

Quels sont les repas légers qui sont recommandés ?

Le repas du soir doit être simple, léger et facile à digérer. Les aliments adaptés sont, entre autres, la bouillie légère de mil, maïs ou sorgho, la soupe de légumes, de la salade de légumes, des pommes de terre bouillies, de la patate douce ou des pâtes alimentaires. Certains fruits peuvent être consommés le soir mais en petite quantité comme la banane, la papaye, la pomme ou une petite portion de mangue. Il est recommandé de les consommer idéalement 1 à 2 heures avant le coucher.

Quels sont les aliments qui peuvent favoriser le sommeil ?

Certains aliments contiennent naturellement des nutriments utiles au sommeil, comme le magnésium, le tryptophane et certaines vitamines du groupe B. il s'agit notamment de la banane, les produits laitiers nature, le mil et sorgho, les arachides en petite quantité, le sésame, les légumineuses... Consommés avec modération et dans le cadre d'un repas léger, ces aliments peuvent contribuer à la détente et à un meilleur sommeil.

Quand faut-il consulter lorsque l'on présente des troubles de sommeil ?

Les troubles du sommeil peuvent parfois révéler un problème de santé nécessitant une prise en charge. Il est important de consulter un professionnel de santé en cas de fatigue importante dans la journée, de ronflements importants, d'arrêts respiratoires pendant le sommeil, d'insomnie persistante, de perte d'appétit ou amaigrissement et de troubles anxieux ou dépressifs