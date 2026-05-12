Afrique de l'Ouest: Fédération des tisseuses du Burkina Faso - Le bilan de 2025 satisfaisant

La Fédération des tisseuses du Burkina Faso (FENATI/BF) a réuni ses membres pour une assemblée générale ordinaire, le vendredi 8 mai 2026 à Ouagadougou. Au cours de cette rencontre, les congressistes ont dressé le bilan 2025.

La livraison de 1 200 pagnes d'une valeur de 12 000 000 F CFA, la mise à disposition des tissus Faso Dan Fani pour la confection de tenues scolaires, la participation à la compétition aux motifs du pagne du 8-Mars 2026, la participation aux foires et salons tels que le FESPACO, la foire de l'AES au Mali, Fidak au Sénégal...ce sont, entre autres, le bilan dressé par la Fédération des tisseuses du Burkina Faso (FENATI/BF), réuni en AG ordinaire, le vendredi 8 mai 2026 à Ouagadougou.

La secrétaire générale de la FENAFI /BF, Germaine Compaoré a fait savoir que les acquis de janvier à décembre 2025 sont énormes. Elle a fait cas de l'acquisition d'une subvention à coût partagée avec le projet Bave women d'un montant de 24 000 000 F CFA. Cela a permis, selon ses dires, de réaliser une boutique d'exposition en construction métallique, d'acquerir de la matière première (fil, colorant et produits de teinture), des métiers à tisser grandes largeurs et petit à deux pédales, du matériel de teinture (bassines, seaux, bois, bols, balances), etc. Elle a révélé que tout ce matériel a concouru à la réalisation des activités de la fédération au cours de l'année 2025.

Selon la présidente de la FENAFI/ BF, Pauline Bafiogo, dans l'exécution du programme d'activités 2025, plusieurs acquis ont été engrangés. « Vu la situation sécuritaire que traverse notre pays et qu'une organisation comme notre faitière arrive à réaliser autant d'activités, nous pouvons remercier nos partenaires et les plus hautes autorités de notre pays avec à sa tête, le capitaine Ibrahim Traoré pour son engagement, sa vision et sa détermination pour la reconquête du territoire, la restauration de notre pays ainsi que le retour de la paix", a-t-elle signifié.

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Pour elle, malgré ces péripéties, il a également une vision éclairée pour le développement endogène et surtout à l'endroit des tisseuses par les prises de décisions nobles sur le port généralisé du Faso Dan Fani ainsi que la lutte contre le fil importé et la contrefaçon. A l'en croire, malgré les difficultés sécuritaires que traverse notre pays, le chef de l'Etat et son gouvernement à un grand regard sur le développement endogène avec des prises de décisions importantes allant dans le domaine de l'amélioration de la transformation du coton et du textile burkinabè.

A son tour, selon Mme Bafiogo, la FENATI/BF s'engage dans cette lutte pour le retour de la paix et participer vaillamment au développement endogène par les créations d'emplois, le recul de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des femmes exerçant l'activité de teinture et de tissage.

Pour ce faire, les congressistes ont fait des recommandations. Elles ont souhaité une meilleure organisation des tisseuses dans les 13 régions suivant la nouvelle loi 11 de juillet 2025 et le décret de 2018 portant organisation des artisans suivant le code communautaire de l'UEMOA, la poursuite de la sensibilisation dans les regions a forte utilisation du fil importe pour une conscientisation a l'utilisation du fil 100% burkinabe FILSAH, la mobilisation de fonds pour une vaste campagne de formation de masse en techniaue de teinture artisanale durable en technique de tissage normalise dans toutes les regions afin d'accroitre la qualite et la quantite du Faso Dan Fani, l'acquisition d'un terrain pour la construction du siege de la FENATI/BF...