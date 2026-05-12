Burkina Faso: Lutte contre l'incivisme et restauration de l'ordre public - « Alerte Laabal », une trouvaille numérique pour interagir avec la brigade

Le Ministère de la Sécurité a officiellement lancé la plateforme numérique de la brigade civique Laabal intitulée : « alerte Laabal » qui vise à assurer les dénonciations en toute discrétion, le lundi 11 mai 2026, à Ouagadougou.

Les autorités en charge de la sécurité publique du Burkina Faso veulent rehausser le niveau de la capacité de dénonciation des faits criminels. Pour mieux associer les citoyens à la mission d'ordre de discipline et de sécurité, le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police, Mahamoudou Sana, a présidé le lundi 11 mai 2026, à Ouagadougou, la cérémonie de lancement de la plateforme numérique « alerte Laabal ».

Il s'agit, selon ses concepteurs, d'une application numérique mobiles téléchargeable sur Play store et qui ouvre une fenêtre sur les missions de la brigade civique Laabal. L'objectif, selon les acteurs est de permettre aux citoyens de participer à la vie sécuritaire de la Nation, via des dénonciations sur les comportements ou autres actes suspects à brigade Laabal. Selon ministre de la Sécurité, il s'agit d'une nouvelle trouvaille, une innovation pour renforcer la sécurité publique et oeuvrer à la droiture, à l'ordre et la discipline dans la société.

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« C'est un outil de protection des citoyens, une création numérique pour renforcer la mission de la brigade Laabal et consolider les acquis engrangés. La plateforme est un nouveau mécanisme entre les mains du grand public pour participer à travers des dénonciations, à bâtir un Burkina Faso meilleur et une révolution patriotique populaire solide axée sur l'ordre, le patriotisme, la discipline », a fait savoir M. Sana.

Un rôle de sensibilisation des citoyens

La plateforme alerte labaal, selon lui, a trois principales options à savoir « l'option message écrit » qui consiste à rédiger un message à partir d'un smartphone pour dénoncer un acte répréhensible, puis « l'option vocal » qui permet de dénoncer à travers l'envoie d'un audio et enfin « l'option combinée » qui ramène à associer message écrit, vocal et même photo ou vidéo d'un acte qui mérite d'être dénoncé et dont le citoyen est témoin oculaire. En plus des dénonciations, le ministre de la sécurité a fait savoir que la plateforme assure également un rôle de sensibilisation des citoyens.

Il a également mis en garde les individus mal intentionnés qui se font passer pour des agents de la brigade Laabal, dont certains ont été mis aux arrêts et envoyés devant le procureur du Faso. Ce faisant, il a invité à plus de vigilance des populations tout en insistant sur le fait que la brigade Laabal est dédiée à la lutte contre l'incivisme et à la restauration de l'ordre public, de la salubrité et de la discipline sociale. Le commandant de la brigade Laabal, le lieutenant Frank Octave Kabré, a invité à la vigilance collective, au civisme et à la responsabilité. Pour lui, la plateforme est la bienvenue et va booster les actions et intervention de son unité.