Togo: Diplomatie des Grands Lacs

12 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Le président du Conseil Faure Gnassingbé effectue mardi une visite officielle à Kampala.

Le déplacement s'articule autour de deux temps forts. M. Gnassingbé participera d'abord à la cérémonie de prestation de serment du président ougandais Yoweri Museveni, réélu à l'issue de l'élection générale du 15 janvier dernier, une cérémonie qui réunira plusieurs chefs d'État et représentants d'organisations internationales.

Il aura ensuite un entretien en tête-à-tête avec M. Museveni, qui occupe une position stratégique dans la gestion des conflits dans les Grands Lacs. Les deux dirigeants se consultent régulièrement sur la situation conflictuelle dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), un dossier au cœur des préoccupations du Togo, dont le rôle de médiateur de l'Union africaine est important. Faure Gnassingbé s'était rendu en Ouganda en février dernier.

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