Afrique: Le président de la République réserve un accueil officiel à son homologue angolais

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réservé, lundi après-midi, au président de la République d'Angola, M. Joao Lourenço, un accueil officiel au siège de la Présidence de la République.

Auparavant, le président Lourenço, s'est rendu au Sanctuaire du Martyr à Alger, où il a observé une minute de silence et déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative à la mémoire des martyrs de la glorieuse Révolution de libération nationale.

Le président angolais a contemplé la baie d'Alger depuis le Sanctuaire du Martyr, avant de visiter le Musée national du Moudjahid, où il a pris connaissance des principales étapes historiques et culturelles illustrant la lutte héroïque du peuple algérien et retraçant le parcours de la Résistance populaire, du Mouvement national et de la lutte armée durant la glorieuse Révolution du 1ᵉʳ novembre 1954.

Le président angolais avait entamé, auparavant, une visite d'État en Algérie.

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Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international d'Alger, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Après avoir écouté les hymnes nationaux algérien et angolais, les deux Présidents ont passé en revue des détachements des différentes forces de l'Armée nationale populaire (ANP) qui leur ont rendu les honneurs, au

moment où les 21 coups de canon retentissaient en l'honneur du président de la République d'Angola, hôte de l'Algérie.

Le président de la République et son homologue angolais ont eu, par la suite, des entretiens au salon présidentiel de l'aéroport international d'Alger, en présence des membres des deux délégations.