Afrique de l'Ouest: BRVM - ORAGROUP Togo réalise la meilleure performance de hausse de cours avec 7,45%.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 11 mai 2026, le titre ORAGROUP Togo a réalisé la meilleure performance de hausse de cours avec 7,45%.

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 2 550 FCFA le vendredi 8 mai à 2 740 FCFA ce 11 mai 2026, soit une augmentation de 190 FCFA en valeur absolue. Les investisseurs sanctionnent les bons résultats réalisés par la maison-mère du groupe Orabank. Oragroup a en effet réalisé un résultat net bénéficiaire de 21,643 milliards de FCFA au terme de l'exercice 2025 contre une perte de 44,363 milliards de FCFA en 2024.

La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi logiquement occupée par le titre Oragroup Togo (plus 7,45% 2 740 FCFA) suivie respectivement par Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,31% à 1 395 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 6,96% à 59 900 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,02% à 1 850 FCFA) et TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (plus 3,64% à 2 850 FCFA).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 6,03% 2 260 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 5,45% à 2 515 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 4,29% à 11 150 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 3,90% à 3 200 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (moins 3,57% à 16 200 FCFA).

Au iveau des activités du marché, la valeur des transactions s'est établie à 1,818 milliard de FCFA contre 5,185 milliards de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré aussi une hausse de 44,525 milliards, s'établissant à 15 630,710 milliards FCFA contre 15 586,185 milliards FCFA le vendredi 8 mai 2026.

Celle du marché des obligations enregistre une baisse de 3,076 milliards, en passant de 12 325,280 milliards FCFA la veille à 12 322,204 milliards FCFA ce lundi 11 mai 2026.

L'indice BRVM composite a enregistré une progression de 0,29% à 405,75 points contre 404,59 points la veille. L'indice BRVM 30 enregistre quant à elle une progression de 0,11% à 191,57 points contre 191,36 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige connait une baisse de 0,18% à 158,42 points contre 158,71 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a progressé de 0,57% à 282,31 points contre280,72 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une hausse de 0,29% à 156,66 points contre 156,21 points la veille.