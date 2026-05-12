Afrique: L'Algérie et l'Angola peuvent contribuer de manière significative au développement du continent

ALGER — Le président de la République d'Angola, M. Joao Lourenço, a indiqué, lundi soir, que l'Algérie et son pays peuvent contribuer de manière significative au développement du continent africain, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie et des infrastructures.

Dans une déclaration conjointe à la presse avec le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de la visite d'État qu'il effectue en Algérie, le président angolais a déclaré :"Nous souhaitons explorer toutes les opportunités qu'offrent nos deux pays, sans exception aucune, car nous estimons que l'Angola et l'Algérie ont les moyens de contribuer de manière significative à leur développement respectif, mais également au développement de tout le continent africain, notamment dans le secteur de l'énergie, de l'industrie et des infrastructures".

Evoquant les principaux aspects des relations bilatérales entre l'Algérie et son pays, le Président Joao Lourenço a souligné que l'objectif de sa visite en Algérie est de "renforcer les liens d'amitié et de coopération unissant les deux peuples et les deux pays, qui partagent une histoire commune de luttes et de victoires".

Les deux pays partagent une histoire commune de "lutte contre le colonialisme et contre le sous-développement qu'il a semé", a-t-il dit.

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S'agissant de la teneur des entretiens qu'il a eue avec le président de la République, le président angolais a indiqué qu'ils ont porté sur les différents aspects de la coopération bilatérale et ont été couronnés par la signature de 11 accords de coopération qui "aiguilleront notre trajectoire à l'avenir", a-t-il dit,

Par ailleurs, le président angolais a adressé ses remerciements à l'Algérie pour la contribution apportée à son pays dès les premiers jours de son indépendance, affirmant : "Nous nous souvenons encore que les premiers ingénieurs et cadres du secteur de l'énergie ont été formés ici, en Algérie. Certains d'entre eux occupent encore aujourd'hui des postes de cadres au sein de notre compagnie nationale Sonangol, y compris au niveau de la direction de l'entreprise".

Concernant le niveau de coopération existant entre les deux pays, le président angolais a déclaré : "nous nous sommes engagés à corriger la situation actuelle, d'où la nécessité de tenir la 5e session de la commission mixte bilatérale entre les deux pays dans les plus brefs délais".

Il a conclu sa déclaration en adressant une invitation au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à effectuer une visite en Angola.