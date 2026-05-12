Afrique: Le président de la République copréside avec son homologue angolais la cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération bilatérale

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a coprésidé, lundi, avec le président de la République d'Angola, M. Joao Lourenço, la cérémonie de signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente couvrant différents domaines de coopération entre les deux pays.

La cérémonie de signature de ces accords s'est déroulée à l'issue des entretiens du président de la République avec son homologue angolais, au siège de la Présidence de la République, à l'occasion de la visite d'Etat qu'il effectue en Algérie.

Il s'agit d'un accord de coopération entre les deux pays dans le domaine du pétrole et du gaz et d'un mémorandum d'entente entre l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) et l'Agence angolaise de promotion des investissements privés et des exportations (AIPEX).

Les deux pays ont également signé un accord dans le domaine de la formation professionnelle, un accord de coopération dans le domaine des ressources en eau et un accord entre les Gouvernements des deux pays dans le domaine de la poste, des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication.

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La coopération bilatérale entre l'Algérie et l'Angola s'est également renforcée par la signature d'un mémorandum d'entente de coopération entre l'Institut diplomatique et des relations internationales (IDRI) et l'Académie diplomatique angolaise, et d'un protocole d'accord entre le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche et le ministère angolais de la Santé dans le domaine de la santé animale.

Les deux pays ont aussi signé un accord de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des sciences, de la technologie et de l'innovation, et un protocole d'accord entre le ministère de l'Industrie pharmaceutique et le ministère angolais de la Santé dans le domaine de l'industrie pharmaceutique.

Un accord relatif aux services de transport aérien et un autre dans le domaine des mines ont en outre été signés par les deux pays.