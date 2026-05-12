Afrique: Navin Ramgoolam au banquet d'État offert par William Ruto

Le président kényan William Ruto a offert, lundi soir à la State House de Nairobi, un banquet d'État en l'honneur des chefs d'État, chefs de gouvernement et de leurs représentants participant au sommet inaugural « Africa Forward Summit 2026 ».

Le Premier ministre Navin Ramgoolam figurait parmi les invités de cette réception officielle organisée dans le cadre de ce rendez-vous diplomatique de haut niveau réunissant plusieurs dirigeants africains, notamment de la région de la SADC.

Cette rencontre a été l'occasion de célébrer le partenariat entre l'Afrique et la France tout en mettant l'accent sur des thèmes liés à la prospérité partagée, l'innovation, le commerce, l'investissement et le développement durable. Les discussions ont également porté sur le renforcement de la coopération entre l'Afrique et ses partenaires internationaux, autour d'une croissance économique inclusive et d'opportunités communes.

Pour rappel, c'est ce mardi que Navin Ramgoolam doit intervenir lors du « Africa Forward Summit 2026 ». Une table ronde est également prévue au programme, avec des échanges axés sur les défis économiques et climatiques du continent africain ainsi que sur les perspectives de collaboration et d'innovation.