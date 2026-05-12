Tunisie: Le président Saïed insiste sur la préparation optimale des examens à tous les niveaux

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a donné ses instructions en vue de garantir une préparation optimale des examens à tous les niveaux.

Il a également souligné que l'avenir du pays demeure tributaire de l'instauration d'un système éducatif national accessible à tous "sur un pied d'égalité", non seulement dans les textes, mais aussi et surtout dans leur application effective, selon un communiqué de la présidence de la République.

C'était en recevant, lundi, au palais de Carthage, les ministres de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et des Technologies de la communication.

Lors de cette rencontre, le chef de l'État a souligné que la création du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement, institution inscrite dans le texte de la Constitution, "ne relève pas du hasard", mais plutôt émane de la profonde conviction de l'importance stratégique que revêt ce secteur en tant qu'un élément-clé de la sécurité nationale.

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Il a, à cet égard, affirmé que les travaux se poursuivent sans relâche afin que cette institution puisse entamer au plus vite ses activités et engager ainsi des réformes nécessaires à tous les niveaux du système éducatif, conformément aux attentes du peuple tunisien.

"L'ignorance n'est pas synonyme d'analphabétisme au sens communément admis. C'est plutôt l'expression d'un manque de libre pensée, voire d'une aliénation intellectuelle.", a-t-il encore conclu.