Congo-Kinshasa: FECOFA - Véron Mosengo candidat unique à la présidentielle du 20 mai

La Commission électorale de la Fédération congolaise de football association (FECOFA) a confirmé, mardi 12 mai, la candidature unique de Véron Mosengo à l'élection du comité exécutif prévue le 20 mai 2026. Cette décision intervient à l'issue du traitement des recours introduits par plusieurs prétendants à la présidence de l'instance du football congolais.

Dans sa décision, la Commission de recours électoral, qui siège en dernier ressort en matière de contentieux électoral, a déclaré recevables, mais non fondés les recours déposés notamment par Jean-Claude Mukanya Kabeya, Kevin Issa Mutshioko, Aziz Makukula, Rainier-Patrice Mangenda Suku Swa et Jean-Max Mayaka Bolotosako.

Elle a également pris acte du désistement volontaire de plusieurs candidats, parmi lesquels Christophe Nonda Shabani, Bosco-Michel Mwehu Beya Kofela et Jean-Didier Masamba Malunga.

Des accusations d'irrégularités dans le processus

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Malgré cette validation, le processus électoral continue de susciter des contestations. Dans une correspondance datée du 9 mai et adressée à la Commission électorale, le candidat Rainier-Patrice Mangenda Suku Swa dénonce des irrégularités et des cas présumés de fraude.

Selon lui, les règles électorales auraient été modifiées après la publication de l'appel à candidatures du 5 avril 2026. Il pointe notamment un changement des textes intervenu le 28 avril, en plein processus électoral.

Une élection sans concurrence

Avec une liste unique validée à l'unanimité par la Commission électorale, Véron Mosengo et les 14 membres de son équipe apparaissent désormais comme les seuls candidats en lice pour diriger la FECOFA.

Cette configuration rend l'élection du 20 mai largement favorable au candidat unique, dans un contexte marqué par la volonté de mettre fin à la période de normalisation et de rétablir une gouvernance élue à la tête du football congolais.

Composition de la liste conduite par Véron Mosengo

Président : Véron Mosengo

1er vice-président : Dayoni Wawa

2e vice-président : Amadou Diaby

3e vice-président : Mosango Ebisa Lolo

4e vice-président : Singa Boyenge

Membres :

Kishiko Hamba

Nkoy Mulata

Lelo Mayasilua Mantama

Kamuena Lubamba Jean

Kapondo Kantamga Jeeph

Ngiama Lumumba Shadrack

Musumbuku Nyenyezi Solange

Kalala Nsantu

Mputu Ilua

Lukusa Kanjinga Geneviève