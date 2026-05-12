Congo-Kinshasa: Tous les membres du bureau de l'assemblée provinciale du Maniema visés par des pétitions

Tous les cinq membres de ce bureau de l'assemblée provinciale du Maniema sont visés par des pétitions. Elles ont été déposées lundi 11 mai 2026 à Kindu. Il est reproché au président de ce bureau l'incompétence ; tandis que les griefs retenus contre les quatre autres membres n'ont pas été dévoilés au public.

Ces pétitions contre les membres du bureau de l'assemblée provinciale du Maniema sont introduites trois jours seulement après le vote de l'interpellation du gouverneur. La plénière s'est clôturée sous une forte agitation.

Selon des sources parlementaires, ces documents ont été formellement déposés au bureau de l'hémicycle provincial dans la matinée. Ils visent :

le président, Junior Kibungi Mutanga

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le vice-président, Théophile Buleli Docta

le rapporteur, Papy Omeonga Tchopa

le rapporteur adjoint, Nehemie Kangakolo

le questeur, Assani Noelos.

Ces actions interviennent dans un climat déjà tendu, car vendredi dernier, le vote à main levée sur l'interpellation du gouverneur Moussa Kabwankubi avait divisé les députés provinciaux. Le rapporteur avait publiquement contredit le décompte annoncé par le président de l'organe délibérant, alimentant la crise de confiance.

Étant donné que tous les membres sont concernés, un bureau d'âge sera constitué et mise en place pour examiner ladite question.

Ni les motifs précis des pétitions ni le nombre de signataires n'ont été rendus publics. Radio Okapi n'a pas réussi à joindre les initiateurs de la démarche.

Cependant, des sources parlementaires, déjà 8 députés sur les 9 qui sont pour l'interpellation du gouverneur se sont rendus à Kinshasa. De l'autre côté, l'interpellation a été remise au gouverneur sans qu'il y ait tenue d'une plénière de l'assemblée provinciale. Cette situation pousse certains analystes locaux à conclure que la crise institutionnelle au Maniema entre ainsi dans une nouvelle phase.