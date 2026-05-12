Cote d'Ivoire: Coupe du monde 2026 - Le ministre Adjé Silas Metch sollicite les bénédictions des Rois pour les Éléphants

À un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde de la FIFA 2026, la mobilisation nationale autour des Équipes de Côte d'Ivoire de football prend une dimension symbolique et spirituelle. Le ministre ivoirien des Sports, Adjé Silas Metch, s'est rendu le lundi 11 mai 2026 au siège de la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels de Côte d'Ivoire à Abidjan-Cocody pour solliciter les bénédictions des autorités coutumières en faveur de la sélection nationale.

Cette visite s'inscrit dans la tradition républicaine qui consiste, à la veille des grandes échéances sportives, à associer les gardiens des us et coutumes aux prières et aux espoirs de la nation. Dans une atmosphère empreinte de solennité et de patriotisme, le patron du sport ivoirien est allé confier les ambitions de la Côte d'Ivoire aux têtes couronnées, symbole d'unité et de cohésion sociale.

Face aux rois et chefs traditionnels, Adjé Silas Metch a exprimé avec ferveur l'ambition de la nation ivoirienne pour cette 23ᵉ édition du plus grand rendez-vous du football mondial. « Nous sommes venus vous informer que nous allons à la Coupe du monde. Nous sollicitons vos bénédictions, car nous ne voulons pas être de simples figurants. La Côte d'Ivoire doit rêver d'une première Coupe du monde africaine », a déclaré le ministre, traduisant ainsi la détermination du gouvernement et des supporters ivoiriens.

Pour le membre du gouvernement, la participation des Éléphants dépasse le simple cadre sportif. Elle représente une vitrine internationale pour la Côte d'Ivoire et un puissant facteur de rassemblement autour d'un idéal commun. Il a souligné que derrière chaque grande équipe se trouvent un peuple, une histoire et des valeurs, insistant sur la nécessité d'un soutien collectif pour permettre aux champions d'Afrique de briller sur la scène mondiale.

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Au nom de l'institution coutumière, Amon Tanoé Paul Désiré a salué une démarche empreinte d'humilité et de respect des traditions ivoiriennes. Il a assuré le ministre et sa délégation du soutien spirituel et moral des autorités traditionnelles, promettant de relayer l'appel à la prière à travers tout le pays.

Dans un élan patriotique, les rois et chefs traditionnels ont affiché leur confiance quant aux performances de la sélection nationale lors du tournoi qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 18 juillet 2026. Convaincus que la Côte d'Ivoire peut réaliser un exploit inédit, ils ont invité chaque Ivoirien, où qu'il se trouve, à porter les Éléphants dans ses pensées et ses invocations.

Cette étape marque le début d'une série de visites initiées par le ministre des Sports pour sonner la mobilisation générale autour des Éléphants. Une dynamique nationale qui confirme qu'à l'approche du Mondial, toute la Côte d'Ivoire, des institutions modernes aux autorités traditionnelles, avance unie derrière son équipe nationale.

Notons que lors de cette visite à chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels, le Ministre des Sports étaient entourés de ses proches collaborateurs, le Directeur de Cabinet Pr Alfred Yao N'guessan, les Directeurs Généraux de l'ONS et la DGSVF, Ousmane Gbané et Adama Doumbia, des Conseillers Techniques Meledje Kodo, Coulibaly Ibrahim, ainsi que des champions d'Afrique du Sénégal 92 dont Aka Kouamé, Ben Sallah.