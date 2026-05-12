Afrique: Ministère de la Santé - 'Aucun cas de hantavirus n'a été enregistré au Sénégal ni dans un autre pays africain'

Dakar — Le Sénégal n'a enregistré aucun cas de Hantavirus, a rassuré lundi le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, précisant que "les cas signalés concernent exclusivement des passagers d'un navire de croisière ayant voyagé entre l'Amérique du sud et certaines iles de l'Atlantique".

"Aucun cas de hantavirus n'a été enregistré au Sénégal ni dans un autre pays africain. Les cas signalés concernent exclusivement des passagers d'un navire de croisière ayant voyagé entre l'Amérique du sud et certaines iles de l'Atlantique", indique un communiqué du ministère de la Santé rendu public dans la soirée.

La tutelle a souligné que les personnes concernées sont actuellement prises en charge par les autorités sanitaires compétentes des pays concernés, sous la coordination de l'Organisation mondiale de la santé.

Elle dit suivre avec "attention" l'évolution de la situation sanitaire internationale en lien avec les partenaires techniques compétents.

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La même source a rassuré que le pays dispose d'équipes techniques mobilisées pour assurer une "réponse rapide et appropriée" en cas de besoin.

"Le ministère tient à rassurer les populations que le Sénégal dispose d'un système national de surveillance épidémiologique et d'alerte permettant la détection précoce, l'investigation et la prise en charge des maladies à potentiel épidémique", souligne le ministère de la Santé.

Le document précise aussi que "le pays dispose également de capacités de diagnostic biologique ainsi que d'équipes techniques mobilisées pour assurer une réponse rapide et appropriée en cas de besoin".

Le hantavirus est une maladie infectieuse dont les symptômes peuvent inclure notamment la fièvre, les douleurs musculaires, la fatigue et des difficultés respiratoires.

"Comme pour toute autre maladie infectieuse, le respect des mesures d'hygiène, le lavage régulier des mains, le nettoyage des espaces de vie, la bonne conservation des aliments, une gestion appropriée des déchets et le recours précoce aux structures de santé demeurent essentiels", conseille le ministère en charge de la Santé.

Huit cas ont été signalés à ce jour, dont trois décès. Cinq de ces huit cas ont été confirmés comme étant des infections à hantavirus.

Le hantavirus responsable est le virus Andes, la seule espèce ayant une capacité limitée avérée de se transmettre entre humains, dans le cadre de contacts étroits et prolongés.