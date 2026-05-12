Sénégal: Le nouveau Code du sport vise à moderniser la gouvernance du secteur

Dakar — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a présenté lundi le projet de loi portant Code du sport comme un cadre juridique "cohérent et ambitieux" destiné à moderniser la gouvernance sportive et à favoriser la professionnalisation du secteur.

"Le projet de loi portant Code du sport représente un cadre juridique cohérent et ambitieux destiné à moderniser la gouvernance sportive et à favoriser la professionnalisation du secteur" , a souligné la ministre Khady Diène Gaye , lundi, dans le rapport de la Commission de l'éducation, de la jeunesse, des loisirs sur le Projet de loi N°06-2026 portant Code du Sport

"Structuré en onze chapitres et soixante-et-onze articles, le texte consacre le droit de chaque citoyen à la pratique sportive, désormais définie comme une mission de service public engageant l'État, les collectivités territoriales et les acteurs privés", a expliqué la ministre devant les députés.

Selon elle, le projet de loi réforme également le cadre de gouvernance du sport à travers l'agrément, la délégation de pouvoir, les conventions d'objectifs et la mise en place d'une Commission nationale du sport de haut niveau, dans le but de renforcer la transparence et l'obligation de rendre compte.

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Mme Gaye a aussi souligné que le nouveau Code du sport introduit des dispositions novatrices relatives à la professionnalisation du secteur, avec la reconnaissance officielle des sociétés sportives, des agences sportives et des ligues professionnelles.

"Ces dispositions créent un environnement juridique propice à l'émergence d'une économie sportive structurée et génératrice d'emplois", a-t-elle indiqué.

La ministre a par ailleurs assuré que la lutte contre le dopage est désormais érigée en priorité législative, à travers un alignement du droit sénégalais sur les standards de l'Agence mondiale antidopage.

"Le texte prévoit également des sanctions pénales et administratives contre les violences, le racisme, la xénophobie et les comportements incitant à la haine dans les enceintes sportives" , a-t-elle précisé.

Khady Diène Gaye a également annoncé la création de mécanismes alternatifs de règlement des litiges sportifs articulés autour du Comité national olympique et sportif sénégalais, afin de favoriser une résolution "plus rapide et spécialisée des différends".

Elle a insisté sur la nécessité d'accompagner cette réforme par des décrets d'application élaborés en concertation avec les acteurs concernés, pour garantir des effets concrets sur le terrain.

La ministre a estimé que l'adoption de ce projet de loi constituerait "un acte de foi dans la jeunesse sénégalaise" et une reconnaissance des talents sportifs nationaux, rappelant qu'il s'inscrit parmi les réformes phares du quinquennat portées sous l'autorité du président de la République.

Les députés ont adopté, lundi, le projet de loi portant Code du sport, un texte qui abroge et remplace la Charte du sport de 1984, avec l'ambition de doter le Sénégal d'un cadre juridique adapté aux nouvelles exigences de gouvernance, de professionnalisation et de développement du secteur sportif.

Le texte a été adopté par 136 voix pour et une abstention sur 137 députés votants, dont 32 votes par procuration. Aucun député n'a voté contre son adoption.